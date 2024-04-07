Минветеранов очертило ключевые направления своей работы

Министерство по делам ветеранов объявило об основных направлениях своей работы, направленных на поддержку ветеранов и их интеграцию в общество. Об этом сообщает "Мы-Украина", передает УНН.

Детали

Временно исполняющий обязанности министра Александр Порхун раскрыл ключевые аспекты работы Минветеранов, подчеркивая переформатирование деятельности новой команды министерства.

Первый из них - реабилитация, которая включает в себя психологическую, физическую и спортивную реабилитацию - заявил Александр Порхун.

Вторым важным направлением, по словам Порхуна, будет переквалификация и профессиональная адаптация, направленная на обеспечение военнослужащих новыми навыками и возможностями для трудоустройства.

Далее - переквалификация, получение новых профессий, получение высшего образования и трудоустройство - подчеркнул Александр Порхун.

Также и.о. Министра по делам ветеранов вспоминает о ветеранском бизнесе и поддержке собственных предпринимательских инициатив

Следующее направление - ветеранский бизнес, за ним - закрытие жилищных программ - информирует Александр Порхун.

Однако особое внимание уделяет Порхун вопросу диджитализации, которая значительно облегчит жизнь ветеранам.

Следующее сквозное направление - диджитализация, потому что наша основная цель - предоставить инструменты развития без бумажных справок - подчеркнул Александр Порхун.

Временно исполнять обязанности министра по делам ветеранов будет Александр Порхун