Временно исполнять обязанности министра по делам ветеранов будет Александр Порхун
Киев • УНН
Кабинет Министров Украины временно возложил исполнение обязанностей министра по делам ветеранов Украины на Александра Порхуна.
Временно исполнять обязанности министра по делам ветеранов Украины будет Александр Порхун. Такое решение сегодня принял Кабмин. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.
Временно возложено исполнение обязанностей министра по делам ветеранов Украины на Порхуна Александра Владимировича
Кроме того, Кабмин уволил Сафарова Фарида Камил оглы с должности заместителя министра энергетики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Дополнение
Порхун - первый заместитель министра по делам ветеранов Украины, майор Вооруженных сил Украины в отставке, бывший командир 13-го отдельного аэромобильного батальона 95-й отдельной аэромобильной бригады. В 2015 году получил звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".
Напомним
7 февраля Верховная Рада на заседании проголосовала за отставку министра по делам ветеранов Украины Юлии Лапутиной.
Временно исполнять обязанности министра по делам ветеранов будет Александр Порхун
Кабинет Министров Украины временно возложил исполнение обязанностей министра по делам ветеранов Украины на Александра Порхуна.
Украина создает промышленно-оборонный комитет, в него хотят привлечь производителей оружия - Шмыгаль
Премьер-министр Украины объявил о создании возглавляемого им промышленно-оборонного комитета с целью укрепления оборонно-промышленного комплекса Украины путем системной поддержки производителей вооружений и оборонного сотрудничества с другими странами.
Зеленский вручил Залужному орден "Золотая Звезда"
Президент Зеленский вручил орден "Золотая Звезда" бывшему Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины Валерию Залужному за ведущую роль в защите Украины.
Укрзализныця с марта запускает новый поезд из Харькова в Днепр
Со 2 марта 2024 года Укрзализныця запустит новый ночной поезд между Харьковом и Днепром, который станет альтернативой для путешествий между двумя крупнейшими городами на востоке Украины.
Гарантирую поддержку командования ВСУ: Умеров представил в Генштабе нового Главнокомандующего Сырского
Министр обороны Украины представил генерал-полковника Александра Сырского как нового Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, поблагодарив предыдущего командующего генерала Валерия Залужного.
Маловероятно, что Украина причастна к взрыву на ракетном заводе в Ижевске - британская разведка
Британская разведка предполагает, что взрыв на российском ракетном заводе в Ижевске, скорее всего, был вызван производственными проблемами, а не причастностью Украины.
Китайские банки выдают рекордные объемы кредитов в начале 2024 года
В январе 2024 года китайские банки выдали рекордно высокий объем новых кредитов, чтобы поддержать экономику на фоне глубокого кризиса на рынке недвижимости и длительного падения фондового рынка.
Украина готовит для МВФ план действий для сохранения финансирования в случае приостановки помощи США - Bloomberg
Украина планирует предложить МВФ расширить продажу внутренних облигаций, повысить налоги и сократить расходы, чтобы обеспечить получение средств МВФ, если помощь от США останется заблокированной.
россия осуществила более 800 химических атак с начала полномасштабного вторжения
С момента вторжения в Украину в 2022 году россия осуществила более 800 химических атак, 229 из которых, по данным украинских военных, произошли только в январе.
Суд продлил содержание под стражей Дубинскому
Печерский районный суд Киева продлил арест народного депутата Александра Дубинского до 8 апреля.