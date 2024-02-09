Временно исполнять обязанности министра по делам ветеранов будет Александр Порхун

Временно исполнять обязанности министра по делам ветеранов Украины будет Александр Порхун. Такое решение сегодня принял Кабмин. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

Временно возложено исполнение обязанностей министра по делам ветеранов Украины на Порхуна Александра Владимировича - написал Мельничук в соцсетях.

Кроме того, Кабмин уволил Сафарова Фарида Камил оглы с должности заместителя министра энергетики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Дополнение

Порхун - первый заместитель министра по делам ветеранов Украины, майор Вооруженных сил Украины в отставке, бывший командир 13-го отдельного аэромобильного батальона 95-й отдельной аэромобильной бригады. В 2015 году получил звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

Напомним

7 февраля Верховная Рада на заседании проголосовала за отставку министра по делам ветеранов Украины Юлии Лапутиной.