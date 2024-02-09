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Тимчасово виконувати обов’язки міністра у справах ветеранів буде Олександр Порхун

Тимчасово виконувати обов’язки міністра у справах ветеранів буде Олександр Порхун

Київ • УНН

 • 30236 перегляди

Кабінет Міністрів України тимчасово поклав виконання обов’язків міністра у справах ветеранів України на Олександра Порхуна.

Тимчасово виконуватиме обов’язки міністра у справах ветеранів України  Олександр Порхун. Таке рішення сьогодні ухвалив Кабмін. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram, передає УНН.

Тимчасово покладено виконання обов’язків міністра у справах ветеранів України на Порхуна Олександра Володимировича

- написав Мельничук у соцмережах.

Крім того, Кабмін звільнив Сафарова Фаріда Каміл огли з посади заступника міністра енергетики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Доповнення 

Порхун - перший заступник міністра у справах ветеранів України, майор Збройних сил України у відставці, колишній командир 13-го окремого аеромобільного батальйону 95-ї окремої аеромобільної бригади. У 2015 році отримав звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка". 

Нагадаємо 

7 лютого Верховна Рада на засіданні проголосувала за відставку міністра у справах ветеранів України Юлії Лапутіної. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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