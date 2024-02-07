Рада підтримала відставку міністра у справах ветеранів Лапутіної
Київ • УНН
Український парламент проголосував 302 голосами за відставку міністра у справах ветеранів Юлії Лапутіної.
Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні проголосувала за відставку міністра у справах ветеранів України Юлії Лапутіної, повідомив нардеп Ярослав Железняк, пише УНН.
Рада підтримала відставку міністра у справах ветеранів України Лапутіної Юлії. ЗА - 302
Крім того, за його словами, профільний комітет з питань соціальної політики зазначив незадовільну роботу міністерства.
Нагадаємо
Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна подала у відставку.
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що відставка Лапутіної з посади vіністра у справах ветеранів - питання виключно менеджменту.