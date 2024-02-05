Зеленський про відставку Лапутіної: питання виключно менеджменту
Київ • УНН
Президент обговорив з прем'єр-міністром посилення політики у справах ветеранів і прийняв відставку міністра у справах ветеранів як управлінське рішення.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні обговорив з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем посилення політики героїв – політики ветеранів. Зеленський зазначив, що відставка Юлії Лапутіної з посади Міністра у справах ветеранів - питання виключно менеджменту, передає УНН.
"Сьогодні зранку ми обговорили з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем посилення політики героїв – політики ветеранів. Кроки, які вирішать наявні проблеми в цій сфері та додадуть впевненості нашим людям. Кроки перезавантаження. І не тільки в цьому напрямі. За всієї поваги до пані міністра, це питання виключно менеджменту", - сказав Зеленський у відеозверненні.
Він зазначив, що Україні потрібні сила, свіжа енергія й достатнє лідерство в кожній сфері.
"Ми повинні перемогти в цій війні. І зробити цього року максимум, тобто навіть більше, ніж можливо. Україна переможе", - додав Зеленський.
Доповнення
Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна подала у відставку.
Лапутіна обіймає посаду міністра у справах ветеранів України з 18 грудня 2020 року.
До цього вона працювала генеральним директором Директорату комунікації та інформаційної політики Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
З 2014 року по 2020 рік брала участь у виконанні завдань із забезпечення безпеки держави у районі проведення АТО/ООС.