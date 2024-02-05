Зеленский об отставке Лапутиной: вопрос исключительно менеджмента
Киев • УНН
Президент обсудил с премьер-министром ужесточение политики по делам ветеранов и принял отставку министра по делам ветеранов как управленческое решение.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня обсудил с премьер-министром Денисом Шмыгалем усиление политики героев - политики ветеранов. Зеленский отметил, что отставка Юлии Лапутиной с должности Министра по делам ветеранов - вопрос исключительно менеджмента, передает УНН.
"Сегодня утром мы обсудили с Премьер-министром Денисом Шмыгалем усиление политики героев - политики ветеранов. Шаги, которые решат имеющиеся проблемы в этой сфере и придадут уверенности нашим людям. Шаги перезагрузки. И не только в этом направлении. При всем уважении к госпоже министру, это вопрос исключительно менеджмента", - сказал Зеленский в видеообращении.
Он отметил, что Украине нужны сила, свежая энергия и достаточное лидерство в каждой сфере.
"Мы должны победить в этой войне. И сделать в этом году максимум, то есть даже больше, чем возможно. Украина победит", - добавил Зеленский.
Дополнение
Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина подала в отставку.
Лапутина занимает должность министра по делам ветеранов Украины с 18 декабря 2020 года.
До этого она работала генеральным директором Директората коммуникации и информационной политики Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
С 2014 года по 2020 год принимала участие в выполнении задач по обеспечению безопасности государства в районе проведения АТО/ООС.
Зеленский об отставке Лапутиной: вопрос исключительно менеджмента
Президент обсудил с премьер-министром ужесточение политики по делам ветеранов и принял отставку министра по делам ветеранов как управленческое решение.
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