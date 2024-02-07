Рада поддержала отставку министра по делам ветеранов Лапутиной
Киев • УНН
Украинский парламент проголосовал 302 голосами за отставку министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной.
Верховная Рада на сегодняшнем заседании проголосовала за отставку министра по делам ветеранов Украины Юлии Лапутиной, сообщил нардеп Ярослав Железняк, пишет УНН.
Рада поддержала отставку министра по делам ветеранов Украины Юлии Лапутиной. ЗА - 302
Кроме того, по его словам, профильный комитет по вопросам социальной политики отметил неудовлетворительную работу министерства.
Напомним
Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина подала в отставку.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что отставка Лапутиной с должности Министра по делам ветеранов - вопрос исключительно менеджмента.
Рада поддержала отставку министра по делам ветеранов Лапутиной
Украинский парламент проголосовал 302 голосами за отставку министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной.
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