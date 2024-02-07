Рада поддержала отставку министра по делам ветеранов Лапутиной

Атака рф на Киев: пожар в доме ликвидировали, травмы получили 19 человек

Атака на Киев вызвала пожар в многоквартирном доме, который удалось потушить: 40 человек были эвакуированы, 26 спасены, но 4 погибли и 19 получили ранения.