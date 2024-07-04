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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Элементарно нельзя воспользоваться туалетом: почему столица Украины далека от безбарьерности

Элементарно нельзя воспользоваться туалетом: почему столица Украины далека от безбарьерности

Киев  •  УНН

4 июля 2024, 10:53  •  57727 просмотра

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В Киеве вопрос безбарьерности становится все более острым, а столица Украины остается далекой от идеалов инклюзивности, на которые надеются жители и туристы.

К Месяцу гордости людей с инвалидностью УНН опросил представителей власти и людей с инвалидностью, чтобы понять, почему вопрос безбарьерности все больше актуализируется.

Детали

По данным Министерства социальной политики, в Украине зарегистрировано около 3 млн людей с инвалидностью, а прирост за 1,5 года составляет примерно 300 тысяч.

Украина нуждается во все большем количестве специалистов по реабилитации, больше различных центров и отделений, которые бы помогали нашим людям восстанавливать свою функциональность. Ведь количество людей, получающих травмы, растет

- отмечают в Минсоцполитики.

Исследование Центра социальных изменений и поведенческой экономики выявило, что 83% опрошенных украинцев считают безбарьерность важной для общества ценностью. По результатам социологического опроса, большинство (57%) респондентов имеют представление о концепции безбарьерности, хотя 34% до сих пор не знакомы с этим термином.

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Председатель комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк говорит, что для большинства людей слово "безбарьерность" - это вопрос одиночного пандуса, но это совсем не так.

Для многих людей инклюзивность и безбарьерность - это формальный одиночный пандус у подъезда. Однако нужно осознавать, что безбарьерность - явление значительно шире пандуса. Это вопрос выживания и качества жизни одновременно

- говорит она.

По ее словам, в условиях активных боевых действий барьеры, которые раньше были не в фокусе, стали видимыми. Особенно для тех, кто получил ранения. Поэтому нужно работать над созданием доступных и инклюзивных пространств - даже во время блэкаутов или ракетных обстрелов.

Она убеждает, что любое новое строительство в стране должно происходить по принципам безбарьерности, повышенных требований к энергоэффективности и усиленной защиты гражданских, административных и промышленных сооружений.

Это одно из условий эффективной модернизации страны, а новые стандарты строительства уже закладываются в новую законодательную рамку градостроительной политики и восстановления Украины. Введение этих трех стандартов в планировании строительства, - усиленной защиты, безбарьерности и энергоэффективности, - приобрело особое значение после  начала российского вторжения в феврале 2022 года

- говорит Елена Шуляк.

Она отметила, что уже существуют конкретные примеры имплементации принципов инклюзивности и доступности в сфере архитектуры и строительства. Новые государственные строительные стандарты, которые включают повышенные требования к инклюзивности, уже введены в действие.

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Она также добавила, что в главном планировочном документе по восстановлению Украины уделяется большое внимание обеспечению безбарьерности. Речь идет о программах комплексного восстановления, которые сейчас разрабатывают 160 украинских территориальных общин.

Первая завершенная программа у нас уже есть - ее недавно представила Киевщина. И этот кейс достаточно показателен в том, что на уровне общины там должно происходить для обеспечения максимальной инклюзивности

- рассказывает депутат.

По ее словам, согласно Национальной стратегии создания безбарьерного пространства в Киевской области на 2023-2024 годы, которая является частью программы комплексного восстановления региона, в следующем году местности области будут значительно адаптированы для обеспечения комфортных условий проживания для людей с инвалидностью.

Шуляк рассказывает, что в рамках восстановления Киевщины запланировано два основных направления внедрения безбарьерности. Первый касается адаптации примерно 1200 объектов социальной инфраструктуры, таких как управленческие здания, школы, больницы, культурные центры и спортивные сооружения, к потребностям людей с инвалидностью. Это охватывает как внешние, так и внутренние работы по реконструкции.

Второе направление сосредоточено на обновлении объектов благоустройства, дорог и тротуаров. Планируется совершенствование пешеходных переходов со звуковыми сигналами, разметкой направлений движения, работа над доступностью парковых зон, въездами в жилые комплексы и адаптацией дорог и тротуаров для удобного передвижения.

Шуляк рассказывает, что они уже работают над методиками мониторинга доступности публичных услуг.

Важным в этом ключе будет создание в территориальных громадах еще одного органа, который будет заниматься вопросами реализации принципов инклюзивности. Речь идет о Совете безбарьерности. Это должно дать громадам инструмент для обустройства реальной безбарьерности, но доступность публичных услуг необходимо мониторить

- добавляет она.

Она отмечает, что кроме системной работы государства и местного самоуправления, необходима поддержка гражданского общества, поскольку только оно понимает, какие вопросы являются более насущными для их общины - доступность общественных пространств, поддержка трудоустройства специалистов с инвалидностью, социальные услуги, безбарьерные маршруты и тому подобное.

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Депутат говорит, что в столице, в вопросах безбарьерности в транспортной сфере статистика довольно печальная, ведь почти 50% пешеходных подходов Киева и близко не соответствуют требованиям инклюзивности.

Да, сегодня очень много говорят о безбарьерности, инклюзии и тому подобное. Но мы видим, что на практике статистика довольно печальная. Поэтому нам нужно обязательно пересмотреть все правила, по которым должен развиваться город. К сожалению, в Киеве это остается только разговорами на разного рода конференциях, но сам город ничего не делает

- добавляет она.

И не только Киев. Согласно рейтингу безбарьерности объектов физического окружения и услуг, составленного Минобновления в 2023 году, худшая ситуация в Черновицкой, Хмельницкий, Полтавской, Херсонской и Донецкой областях (хотя показатель Донецкой области, вероятно, следует учитывать с осторожностью из-за активных боевых действий).  Столица же, согласно этому рейтингу, имеет среднюю степень безбарьерности.

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Активист, правозащитник и ветеран Олег Симороз считает, что Киев совсем не инклюзивный город. Все 27 лет своей жизни он проживал в столице, а с началом полномасштабной войны получил ранение с ампутацией.

Последние годы после ранения я передвигаюсь на кресле колесном. У меня ампутация нижних конечностей, поэтому приходится часто передвигаться на кресле колесном. Я действительно смог проверить уровень доступности и безбарьерности в моем городе для людей, которые потеряли конечности. Обидно говорить о своем родном городе, но Киев абсолютно не инклюзивный, Киев - абсолютно не френдли для таких людей

- говорит он.

Он говорит, что много "неадекватных вещей" до сих пор не решено. К примеру: снижение барьеров, нормальные пандусы, общественный транспорт, паркоместа и элементарно - туалеты.

Симороз рассказывает, что центр города даже стыдно показать на инклюзивность. А война длится уже 10 лет, растет количество людей, получивших ранения, и, соответственно, потребность в инклюзивности нарастает.

Недоступны даже укрытия, потому что мы не можем в них спуститься, невозможно воспользоваться уборной,  потому что там банально нет широких дверей и на этом все заканчивается. Или вот ступеньки - очень часто они глуповаты с инженерной точки зрения, потому что их могло бы там не быть, но они создают различные пороги, из-за которых о безбарьерности речь и не идет

- добавляет Симороз.

По его словам, все это можно было решить быстро и очень дешево, если подойти к решению этой проблемы комплексно и поставить себе цель создать безбарьерное пространство.

Не нужно обманывать себя и говорить о каких-то высоких материях, нам нужно сначала обустроить базовые потребности в общественных местах. Я совершенно не вижу никаких изменений, это исключительно оторванные от жизни пиарные проекты и профанство людей, которые абсолютно в этом ничего не понимают. Люди, которые провалили работу по инклюзивности, и это без преувеличения,  должны все быть отправлены в отставку, потому что это просто позор. У госпожи Елены (Елена Шуляк - ред.) по ее словам все прекрасно. Вот только до сих пор они принимают новые дома, где на кресле колесном даже в туалет не заедешь, потому что двери не соответствуют размерам. Повсюду в домах пороги и массивные двери, которые невозможно открыть. Я уже молчу о хаосе с парковкой для людей с инвалидностью. Но несмотря на все эти нарушения наших прав, ГИАМ такие дома принимает, ни одного застройщика еще не оштрафовали за это. Если послушать главу правящей партии, то у нас все хорошо, но это далеко не так. И самое главное, что до сих пор нет простых понятных норм и наказания для всех субъектов за нарушение

- добавляет активист.

В то же время Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ГИАМ) убеждает, что при формировании общественного пространства интересы людей с инвалидностью полностью учитываются.

Планирование и застройка населенных пунктов, формирование микрорайонов, проектирование, строительство и реконструкция объектов физического окружения без приспособления для использования лицами с инвалидностью не допускаются. Указанная деятельность осуществляется с учетом мнения общественных объединений лиц с инвалидностью

- говорится в ответе на запрос УНН.
Ирина Колесник

Ирина Колесник

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