Государство компенсирует бизнесу расходы на обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью
Киев • УНН
В Украине стартует программа компенсации работодателям до 106 000 гривен за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью I или II группы.
Минэкономики Украины запускает программу, которая компенсирует работодателям до 106 тысяч гривен за обустройство рабочих мест для лиц с инвалидностью I или II группы. Об этом рассказала заместитель министра экономики Татьяна Бегун в эфире телемарафона, передает УНН.
Заместитель министра экономики Украины говорит, что сейчас в нашей стране есть около 3 млн человек с инвалидностью. Минэкономики реализует программу, которая будет компенсировать работодателю затрат на обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью.
Когда вы будете трудоустраивать человека с инвалидностью I или II группы, бизнес может обустроить рабочее место для него (кресла с подвижными спинками или уборная). И если все требования будут учтены, то можно подать заявку на компенсацию этих расходов. Такая компенсация составляет 106 тысяч гривен
Она добавила, что по состоянию на сейчас такой программой воспользовался 391 работодатель и было обустроено мест для 420 работников на общую сумму 27 млн гривен.
Напомним,
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