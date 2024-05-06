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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Государство компенсирует бизнесу расходы на обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью

Государство компенсирует бизнесу расходы на обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью

Киев  •  УНН

6 мая 2024, 09:02  •  4843 просмотра

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В Украине стартует программа компенсации работодателям до 106 000 гривен за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью I или II группы.

Минэкономики Украины запускает программу, которая компенсирует работодателям до 106 тысяч гривен за обустройство рабочих мест для лиц с инвалидностью I или II группы. Об этом рассказала заместитель министра экономики Татьяна Бегун в эфире телемарафона, передает УНН.

Заместитель министра экономики Украины говорит, что сейчас в нашей стране есть около 3 млн человек с инвалидностью. Минэкономики реализует программу, которая будет компенсировать работодателю затрат на обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью.

Когда вы будете трудоустраивать человека с инвалидностью I или II группы, бизнес может обустроить рабочее место для него (кресла с подвижными спинками или уборная). И если все требования будут учтены, то можно подать заявку на компенсацию этих расходов. Такая компенсация составляет 106 тысяч гривен

- сказала Бегун.

Она добавила, что по состоянию на сейчас такой программой воспользовался 391 работодатель и было обустроено мест для 420 работников на общую сумму 27 млн гривен.

Напомним,

В Украине сейчас строят социальную политику на том, что людям нужны не только выплаты, а сервисы, услуги и поддержка в различных сложных жизненных ситуациях.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономика
ukrainaУкраина
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