Держава компенсує бізнесу витрати на облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
Київ • УНН
В Україні стартує програма компенсації роботодавцям до 106 000 гривень за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю I або II групи.
Мінекономіки України запускає програму, яка компенсує роботодавцям до 106 тисяч гривень за облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю I або II групи. Про це розповіла заступниця міністра економіки Тетяна Бігун у ефірі телемарафону, передає УНН.
Заступниця міністра економіки України каже, що зараз у нашій країні є близько 3 млн осіб з інвалідністю. Мінекономіки реалізує програму, яка компенсуватиме роботодавцю витрат на облаштування робочих місць для людей з інвалідністю.
Коли ви працевлаштовуватиме людину з інвалідністю І або ІІ групи, бізнес може облаштувати робоче місце для неї (крісла з рухомими спинками чи вбиральня). І якщо всі вимоги будуть враховані, то можна подати заявку на компенсацію цих витрат. Така компенсація становить 106 тисяч гривень
Вона додала, що станом на зараз такою програмою скористався 391 роботодавець і було облаштовано місць для 420 працівників на загальну суму 27 млн гривень.
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