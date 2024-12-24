Птица с протезом вместо крыла: НБУ выпустил монету "Безбарьерность"
Киев • УНН
Национальный банк Украины представил памятную монету "Безбарьерность" номиналом 5 гривен с тиражом 30 000 штук. Монета символизирует равные возможности для всех граждан и посвящена развитию инклюзивного общества.
Национальный банк Украины ввел в обращение новую памятную монету "Безбарьерность" номиналом 5 гривен. Сегодня ее представил Председатель Национального банка Андрей Пышный во время встречи сообщества "Бизнес без барьеров", состоявшейся при участии первой леди Украины Елены Зеленской, передает УНН со ссылкой на НБУ.
Детали
Отмечается, что в апреле 2021 года была принята Национальная стратегия по созданию безбарьерного пространства в Украине. Этот документ стал лейтмотивом начала масштабных изменений в Украине. Он рассчитан до 2030 года и предусматривает устранение шести видов барьеров: физических, общественных и гражданских, цифровых, информационных, образовательных, экономических.
Презентуя монету, Андрей Пышный рассказал об усилиях Национального банка для создания самой инклюзивной финансовой системы в мире.
Мы просто не имеем другого выбора, чем развивать общество без барьеров. Ведь современная Украина - страна героев и ветеранов. И вместе мы этот путь точно преодолеем, главное - шаг за шагом, не останавливаясь, ежедневно на практике воплощать в финансовой системе принципы равенства и безбарьерности. Чтобы отметить прогресс Украины в развитии инклюзивного общества, мы создали особую памятную монету. Посвятили ее всему сообществу, которое воплощает в жизнь философию безбарьерности, кто развивает общество без ограничений, где каждый человек, независимо от возраста, пола, состояния здоровья, этнической принадлежности или социального статуса, имеет равные возможности для развития и самореализации
На аверсе монеты по центру размещен стилизованный образ птицы с искусственным механическим крылом (протезом), который символизирует свободу, несокрушимость духа и возможность преодолевать пространство без препятствий.
На реверсе монеты - стилизованное изображение разных людей, которые объединены кругом: родители, дети, пожилые люди, люди, которые пользуются креслом колесным, люди с протезированием, владельцы животных. Эта композиция символизирует многообразие и безбарьерность, что подчеркивает единство и инклюзивность общества.
Памятная монета "Безбарьерность" введена в обращение 23 декабря 2024 года. Она имеет номинал 5 гривен, изготовлена из нейзильбера. Тираж - до 30 000 штук в сувенирной упаковке. Приобрести памятную монету можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ, а также у банков-дистрибьюторов.
Напомним,
Нацбанк выпустил памятную серебряную монету номиналом 10 гривен с рождественской композицией и символическим образом воина. Тираж составляет 10 тысяч штук, продажа начнется 20 декабря в интернет-магазине НБУ.