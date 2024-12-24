Птица с протезом вместо крыла: НБУ выпустил монету "Безбарьерность"

Национальный банк Украины ввел в обращение новую памятную монету "Безбарьерность" номиналом 5 гривен. Сегодня ее представил Председатель Национального банка Андрей Пышный во время встречи сообщества "Бизнес без барьеров", состоявшейся при участии первой леди Украины Елены Зеленской, передает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Отмечается, что в апреле 2021 года была принята Национальная стратегия по созданию безбарьерного пространства в Украине. Этот документ стал лейтмотивом начала масштабных изменений в Украине. Он рассчитан до 2030 года и предусматривает устранение шести видов барьеров: физических, общественных и гражданских, цифровых, информационных, образовательных, экономических.

Презентуя монету, Андрей Пышный рассказал об усилиях Национального банка для создания самой инклюзивной финансовой системы в мире.

Мы просто не имеем другого выбора, чем развивать общество без барьеров. Ведь современная Украина - страна героев и ветеранов. И вместе мы этот путь точно преодолеем, главное - шаг за шагом, не останавливаясь, ежедневно на практике воплощать в финансовой системе принципы равенства и безбарьерности. Чтобы отметить прогресс Украины в развитии инклюзивного общества, мы создали особую памятную монету. Посвятили ее всему сообществу, которое воплощает в жизнь философию безбарьерности, кто развивает общество без ограничений, где каждый человек, независимо от возраста, пола, состояния здоровья, этнической принадлежности или социального статуса, имеет равные возможности для развития и самореализации