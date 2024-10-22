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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина еще не достигла минимального европейского уровня безбарьерности-эксперт

Украина еще не достигла минимального европейского уровня безбарьерности-эксперт

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 13:03  •  23769 просмотра

Эксперт по социальной политике отмечает, что ситуация с безбарьерностью в Украине улучшилась, но недостаточно. Местные власти должны обеспечить условия для людей с инвалидностью, количество которых растет из-за войны.

Ситуация с безбарьерностью в Украине улучшилась, но пока не достигла минимального европейского уровня. Местные власти должны обеспечить приемлемые условия для жизни людям с инвалидностью, количество которых в условиях полномасштабной войны россии против Украины будет увеличиваться. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал эксперт по вопросам социальной политики Андрей Павловский.

Ситуация выглядит несколько лучше, чем она была. Но не достаточна, чтобы мы вышли на минимальный европейский уровень. Потому что там, где вменяются местные власти, это делается за счет средств из местного бюджета. Там мы можем это видеть. Но, как правило, в центрах городов мы можем видеть пандусы или другое обустройство для людей с инвалидностью, а не окраина города такого не увидишь

- отметил Павловский.

По его словам, кроме местных властей обеспечивать безбарьерный доступ людей с инвалидностью к жилью могут также главы ОСМД. Например, в многоквартирных домах пандусы могут строить жильцы за собственные средства.

Сказать, чтобы были какие-то государственные программы и что-то финансировалось из государственного бюджета, то сейчас такого нет. А вместе с тем проблема существует, потому что у нас сейчас людей с инвалидностью более 3 млн

- сказал Павловский.

Он напомнил, что с начала российской агрессии в Украине количество людей с инвалидностью увеличилось почти на 400 тысяч. "И, к сожалению, таких людей, если война будет продолжаться и дальше, будет больше. Поэтому очень важно подумать о том, чтобы создать им приемлемые условия для жизни", - подчеркнул Павловский.

Добавим

Ранее УНН рассказывал, что городские власти Броваров разрабатывает программу на 4-5 лет для улучшения доступности и комфортного передвижения людей с ограниченными возможностями. В частности, в Броварской общине планируют обустроить специальные подъемники для лиц с инвалидностью в многоквартирных домах. По словам городского головы Игоря Сапожко, этот вариант оптимален для старых многоквартирных домов общины.

Советник городского головы Броваров Елена Акопян рассказала УНН, что все государственные учреждения в Броварах доступны для людей с инвалидностью. Все крупные торговые центры обустроены пандусами, лифтами, гигиеническими комнатами для лиц с инвалидностью. Различные коммерческие учреждения и организации стали чаще обращаться за консультациями, чтобы правильно обустроить или переделать входы, чтобы они были доступными для людей с инвалидностью.

Реконструкция военных госпиталей и безбарьерность: Минобороны запустит два крупных инфраструктурных проекта22 августа 2024, 18:05 • 22175 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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