Реконструкция военных госпиталей и безбарьерность: Минобороны запустит два крупных инфраструктурных проекта

Министерство обороны Украины планирует запустить два крупных инфраструктурных проекта, среди которых - реконструкция военных госпиталей в 12 городах, которую планируется провести за два года, а также безбарьерность. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров во время выступления на VII Международном ветеранском форуме, передает УНН

Детали

Понимаем, что возвращение к мирной жизни после боевых действий - это непростой процесс. Именно поэтому в министерстве создали управление психологической поддержки, которое занимается реинтеграцией в мирную жизнь. Сейчас мы запускаем два важных инфраструктурных проекта. Первый - это реконструкция военных госпиталей. Наша цель реконструировать госпитали в 12 городах в течение двух ближайших лет. Первая очередь реновации: Днепр, Одесса, Харьков, Киев, Винница. Вторая очередь госпиталей в Житомире, Луцке, Львове, Полтаве, Ровно, Хмельницком, Хмельнике - сказал Умеров.

Он отметил, что эти проекты позволят обеспечить высокий уровень медицинской помощи для военных во всех регионах страны.

Военная медицина будет на уровне наших западных партнеров. У нас есть крутые врачи, нам необходимо обеспечить пространства, в которых и врачи, и военные будут чувствовать себя достойно - добавил Умеров.

Второй проект, по словам Умерова, - это безбарьерность.

Он будет реализованных вместе с общинами. Мы хотим, чтобы каждый город, в независимости от его размера, стал безбарьерным. В ближайшее время мы представим этот масштабный и амбициозный проект и начнем его реализацию - добавил министр.

Напомним

В Броварах начал работу Городской ветеранский центр накануне Дня Независимости Украины. Центр будет предоставлять 25 различных услуг для ветеранов, военнослужащих и их семей, включая консультации по оформлению документов и реабилитации.