Україна ще не досягла мінімального європейського рівня безбар’єрності — експерт

Ситуація із безбарʼєрністю в Україні покращилась, але поки не досягла мінімального європейського рівня. Місцева влада повинна забезпечити прийнятні умови для життя людям з інвалідністю, кількість яких в умовах повномасштабної війни росії проти України збільшуватиметься. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський.

Ситуація виглядає дещо краще, ніж вона була. Але не достатня, щоб ми вийшли на мінімальний європейський рівень. Тому що там, де притомна місцева влада, це робиться за рахунок коштів з місцевого бюджету. Там ми можемо це бачити. Але, як правило, в центрах міст ми можемо бачити пандуси або інше облаштування для людей з інвалідністю, а на окраїнах міста такого не побачиш