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Україна ще не досягла мінімального європейського рівня безбар’єрності — експерт

Київ • УНН

 • 139098 перегляди

Експерт з соціальної політики зазначає, що ситуація з безбар'єрністю в Україні покращилась, але недостатньо. Місцева влада має забезпечити умови для людей з інвалідністю, кількість яких зростає через війну.

Україна ще не досягла мінімального європейського рівня безбар’єрності — експерт

Ситуація із безбарʼєрністю в Україні покращилась, але поки не досягла мінімального європейського рівня. Місцева влада повинна забезпечити прийнятні умови для життя людям з інвалідністю, кількість яких в умовах повномасштабної війни росії проти України збільшуватиметься. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський.

Ситуація виглядає дещо краще, ніж вона була. Але не достатня, щоб ми вийшли на мінімальний європейський рівень. Тому що там, де притомна місцева влада, це робиться за рахунок коштів з місцевого бюджету. Там ми можемо це бачити. Але, як правило, в центрах міст ми можемо бачити пандуси або інше облаштування для людей з інвалідністю, а на окраїнах міста такого не побачиш

- зазначив Павловський.

За його словами, окрім місцевої влади забезпечувати безбарʼєрний доступ людей з інвалідністю до житла можуть також голови ОСББ. Наприклад, в багатоквартирних будинках пандуси можуть будувати мешканці за власні кошти.

Сказати, щоб були якісь державні програми і щось фінансувалося з державного бюджету, то зараз такого немає. А разом з тим проблема існує, тому що у нас зараз людей з інвалідністю більше 3 млн

- сказав Павловський.

Він нагадав, що з початку російської агресії в Україні кількість людей з інвалідністю збільшилась майже на 400 тисяч. "І, на жаль, таких людей, якщо війна буде продовжуватися й надалі, буде більше. Тому дуже важливо подумати про те, щоб створити їм прийнятні умови для життя", - підкреслив Павловський.

Додамо

Раніше УНН розповідав, що міська влада Броварів розробляє програму на 4-5 років для покращення доступності та комфортного пересування людей з обмеженими можливостями. Зокрема, у Броварській громаді планують облаштувати спеціальні підйомники для осіб з інвалідністю в багатоквартирних будинках. За словами міського голови Ігоря Сапожко, цей варіант оптимальний для старих багатоквартирних будинків громади.

Радниця міського голови Броварів Олена Акопян розповіла УНН, що всі державні установи в Броварах доступні для людей з інвалідністю. Всі великі торгівельні центри облаштовані пандусами, ліфтами, гігієнічними кімнатами для осіб з інвалідністю. Різні комерційні установи та організації стали частіше звертатися за консультаціями, щоб правильно облаштувати або переробити входи, щоб вони були доступними для людей з інвалідністю.

Реконструкція військових госпіталів та безбар’єрність: Міноборони запустить два великі інфраструктурні проєкти22.08.24, 21:05 • 22469 переглядiв

Лілія Подоляк

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