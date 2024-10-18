Для людей з інвалідністю: де на Київщині старі багатоквартирні будинки облаштують підйомниками

У Броварській громаді Київської області для потреб осіб з інвалідністю в багатоквартирних будинках будуть централізовано облаштовувати спеціальні підйомники. Чому обрали цей варіант та які ще роботи проводяться в громаді для досягнення максимального рівня безбар’єрності та комфортного пересування людей з інвалідністю, розповів міський голова Броварів Ігор Сапожко в коментарі УНН.

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За словами міського голови, цей варіант оптимальний для старих багатоквартирних будинків громади.

Ми разом з фахівцями та людьми з інвалідністю проаналізували досвід інших міст України. Наприклад, в Києві обрали варіант повної заміни бетонної частини з облаштуванням пандусів. Залежно від складності робіт вони можуть коштувати до 250 тисяч гривень на під’їзд. Але далеко не в усіх старих багатоквартирних будинках це просто зробити. Тому ми вирішили піти шляхом облаштування механічних або електричних підіймачів. Є підприємство у Київській області, яке їх виробляє, і навіть під замовлення. Зараз ми завершуємо розробку відповідної програми, яке буде розрахована на чотири-п’ять років. Затвердимо її на сесії, будемо закладати відповідні кошти на реалізацію