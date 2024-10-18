Для людей з інвалідністю: де на Київщині старі багатоквартирні будинки облаштують підйомниками
Київ • УНН
У Броварській громаді облаштують спеціальні підйомники для осіб з інвалідністю в багатоквартирних будинках. Міська влада розробляє програму на 4-5 років для покращення доступності та комфортного пересування людей з обмеженими можливостями.
У Броварській громаді Київської області для потреб осіб з інвалідністю в багатоквартирних будинках будуть централізовано облаштовувати спеціальні підйомники. Чому обрали цей варіант та які ще роботи проводяться в громаді для досягнення максимального рівня безбар’єрності та комфортного пересування людей з інвалідністю, розповів міський голова Броварів Ігор Сапожко в коментарі УНН.
Деталі
За словами міського голови, цей варіант оптимальний для старих багатоквартирних будинків громади.
Ми разом з фахівцями та людьми з інвалідністю проаналізували досвід інших міст України. Наприклад, в Києві обрали варіант повної заміни бетонної частини з облаштуванням пандусів. Залежно від складності робіт вони можуть коштувати до 250 тисяч гривень на під’їзд. Але далеко не в усіх старих багатоквартирних будинках це просто зробити. Тому ми вирішили піти шляхом облаштування механічних або електричних підіймачів. Є підприємство у Київській області, яке їх виробляє, і навіть під замовлення. Зараз ми завершуємо розробку відповідної програми, яке буде розрахована на чотири-п’ять років. Затвердимо її на сесії, будемо закладати відповідні кошти на реалізацію
Мер Броварів додав, що в громаді постійно проводяться з роботи із покращення доступності до різноманітних приміщень для маломобільних груп населення.
Зокрема, у другому кварталі цього року в ході будівництва молодшої школи ліцею №10 облаштовано пандуси та спеціальний ліфт, облаштовані підйомниками входи до бомбосховищ ліцеїв №1 та №4, за зверненнями мешканців, обслуговуючі компанії облаштовують в житлових будинках вхід до під’їздів пандусами.
Додатково
Радниця міського голови Броварів Олена Акопян розповіла УНН, що всі державні установи в Броварах доступні для людей з інвалідністю. Всі великі торгівельні центри облаштовані пандусами, ліфтами, гігієнічними кімнатами для осіб з інвалідністю. Різні комерційні установи та організації стали частіше звертатися за консультаціями, щоб правильно облаштувати або переробити входи, щоб вони були доступними для людей з інвалідністю.
Необхідно й надалі змінювати будівельні норми, щоб люди з інвалідністю мали безперешкодний доступ до всіх приміщень – нардеп 17.10.24, 16:25 • 105401 перегляд