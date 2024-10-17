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Необхідно й надалі змінювати будівельні норми, щоб люди з інвалідністю мали безперешкодний доступ до всіх приміщень – нардеп

Київ • УНН

 • 105401 перегляди

Через війну в Україні зростає кількість людей з інвалідністю. Влада працює над зміною будівельних норм та встановленням підйомників для забезпечення безперешкодного доступу до будівель та громадських місць.

Необхідно й надалі змінювати будівельні норми, щоб люди з інвалідністю мали безперешкодний доступ до всіх приміщень – нардеп

Через російсько-українську в війну в нашій країні зростає кількість людей з інвалідністю. Для того, щоб вони не відчували дискомфорту під пересування вулицями українських вулиць та могли безперешкодно потрапити до будь-яких приміщень, необхідно й надалі змінювати державні будівельні норми. Таку думку озвучив заступник голови комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк.

За словами народного депутата, в Україні відчуваються проблеми з безбар’єрністю. Важливою в цьому питанні є і роль органів місцевої влади, які при укладанні договорів на зведення будівель різного призначення повинні передбачати обов’язкове облаштування пандусів або підйомників.

На жаль, не доброю є ситуація, бо у нас з 2016-17 років на 300 тисяч стало більше людей з інвалідністю, і третина з них – це ті, які потребують особливого доступу до всіх об’єктів, як то надання послуг, а також звичайно житло. Через те тут центральна влада має внести ще ряд законодавчих змін стосовно державних будівельних норм. Частково це вже зроблено, але потрібно й надалі вдосконалювати їх за європейськими моделями. Ну і звичайно органи місцевої влади повинні створювати умови: коли вони укладають інвестиційні угоди, щодо будівництва, здачі в оренду, передбачати, щоб все таки люди з інвалідністю мали нормальний доступ до всіх приміщень без виключення

 - розповів Михайло Цимбалюк.

Нардеп відзначив, що серйозні проблеми відчувають люди з інвалідністю, що проживають у старих багатоквартирних будинках. Їх важко реконструювати під потреби цих людей.

Наприклад, під час повітряної тривоги, особливо, коли не працюють ліфти - як їм бути? Дехто з них жаліється, що вони роками не виходять з дому через такі проблеми

- додав Михайло Цимбалюк.

Додатково

У Броварській громаді Київської області для потреб людей з інвалідністю входи до багатоквартирних будинків будуть облаштовувати підйомниками.

Ми ще до повномасштабного вторгнення думали над цим питанням, вивчали досвід інших міст і зараз готуємо відповідну програму. У нас багато старих будинків, сходи до яких неможливо облаштувати пандусами. Ставити рейки теж не вихід, адже крісла колісні різної ширини. І навіть колеса передні та задні мають різну ширину. Тож, якщо людина трошки повніша, то візок стає ширше, і вже а ці рейки не входить. Ми вирішили облаштовувати входи до будинків електропідйомниками. Людина з інвалідністю, яка не може самостійно вийти з будинку та зайти до нього, подає заявку на соцзахист, відповідний спеціаліст дає заключення по можливості встановлення підйомника та його вартості, після цього вирішуватиметься питання про виділення коштів. Один такий підйомник, в середньому, коштує 100 тисяч гривень. І зараз важливо закласти кошти на ці потреби в бюджет на наступний рік. Також треба вирішити питання з централізованим обслуговуванням цих підйомників

- розповіла радниця міського голови Броварів Олена Акопян.
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