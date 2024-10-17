Необходимо и в дальнейшем менять строительные нормы, чтобы люди с инвалидностью имели беспрепятственный доступ ко всем помещениям - нардеп

Из-за российско-украинской войны в нашей стране растет количество людей с инвалидностью. Для того, чтобы они не ощущали дискомфорта при передвижении по улицам украинских улиц и могли беспрепятственно попасть в любые помещения, необходимо и в дальнейшем менять государственные строительные нормы. Такое мнение озвучил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк.

По словам народного депутата, в Украине ощущаются проблемы с безбарьерностью. Важной в этом вопросе является и роль органов местной власти, которые при заключении договоров на возведение зданий различного назначения должны предусматривать обязательное обустройство пандусов или подъемников.

К сожалению, не хорошая ситуация, потому что у нас с 2016-17 годов на 300 тысяч стало больше людей с инвалидностью, и треть из них - это те, которые требуют особого доступа ко всем объектам, как то предоставление услуг, а также конечно жилье. Поэтому здесь центральная власть должна внести еще ряд законодательных изменений относительно государственных строительных норм. Частично это уже сделано, но нужно и в дальнейшем совершенствовать их по европейским моделям. Ну и конечно органы местной власти должны создавать условия: когда они заключают инвестиционные соглашения, по строительству, сдаче в аренду, предусматривать, чтобы все же люди с инвалидностью имели нормальный доступ ко всем помещениям без исключения

Нардеп отметил, что серьезные проблемы испытывают люди с инвалидностью, проживающие в старых многоквартирных домах. Их трудно реконструировать под нужды этих людей.

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В Броварской громаде Киевской области для нужд людей с инвалидностью входы в многоквартирные дома будут обустраивать подъемниками.

Мы еще до полномасштабного вторжения думали над этим вопросом, изучали опыт других городов и сейчас готовим соответствующую программу. У нас много старых домов, лестницы к которым невозможно обустроить пандусами. Ставить рельсы тоже не выход, ведь кресла колесные разной ширины. И даже колеса передние и задние имеют разную ширину. Поэтому, если человек немного полнее, то коляска становится шире, и уже в эти рельсы не входит. Мы решили обустраивать входы в дома электроподъемниками. Человек с инвалидностью, который не может самостоятельно выйти из дома и зайти в него, подает заявку на соцзащиту, соответствующий специалист дает заключение по возможности установки подъемника и его стоимости, после этого будет решаться вопрос о выделении средств. Один такой подъемник, в среднем, стоит 100 тысяч гривен. И сейчас важно заложить средства на эти цели в бюджет на следующий год. Также надо решить вопрос с централизованным обслуживанием этих подъемников