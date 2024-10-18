Для людей с инвалидностью: где на Киевщине старые многоквартирные дома обустроят подъемниками

В Броварской громаде Киевской области для нужд лиц с инвалидностью в многоквартирных домах будут централизованно обустраивать специальные подъемники. Почему выбрали этот вариант и какие еще работы проводятся в громаде для достижения максимального уровня безбарьерности и комфортного передвижения людей с инвалидностью, рассказал городской голова Броваров Игорь Сапожко в комментарии УНН.

Детали

По словам городского головы, этот вариант оптимальный для старых многоквартирных домов громады.

Мы вместе со специалистами и людьми с инвалидностью проанализировали опыт других городов Украины. Например, в Киеве выбрали вариант полной замены бетонной части с обустройством пандусов. В зависимости от сложности работ они могут стоить до 250 тысяч гривен на подъезд. Но далеко не во всех старых многоквартирных домах это просто сделать. Поэтому мы решили пойти по пути обустройства механических или электрических подъемников. Есть предприятие в Киевской области, которое их производит, и даже под заказ. Сейчас мы завершаем разработку соответствующей программы, которая будет рассчитана на четыре-пять лет. Утвердим ее на сессии, будем закладывать соответствующие средства на реализацию - сообщил Игорь Сапожко.

Мэр Броваров добавил, что в громаде постоянно проводятся работы по улучшению доступности к различным помещениям для маломобильных групп населения.

В частности, во втором квартале этого года в ходе строительства младшей школы лицея №10 обустроены пандусы и специальный лифт, обустроены подъемниками входы в бомбоубежища лицеев №1 и №4, по обращениям жителей, обслуживающие компании обустраивают в жилых домах вход в подъезды пандусами.

Дополнительно

Советник городского головы Броваров Елена Акопян рассказала УНН, что все государственные учреждения в Броварах доступны для людей с инвалидностью. Все крупные торговые центры обустроены пандусами, лифтами, гигиеническими комнатами для лиц с инвалидностью. Различные коммерческие учреждения и организации стали чаще обращаться за консультациями, чтобы правильно обустроить или переделать входы, чтобы они были доступными для людей с инвалидностью.

Необходимо и в дальнейшем менять строительные нормы, чтобы люди с инвалидностью имели беспрепятственный доступ ко всем помещениям - нардеп