«Киев Цифровой» запустил карту доступности объектов

В приложении «Киев Цифровой» запущена онлайн-карта доступности объектов с данными о муниципальных и частных объектах. В сервисе есть информация о безбарьерном входе, тактильных и акустических средствах, возможности парковки.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко в Telegram, передает УНН.

Презентовали карту на первом заседании Совета безбарьерности Киева.

Столица уже не первый год работает над системой доступности. Одним из наиболее успешных примеров является сеть Центров предоставления административных услуг (ЦПАУ), которая насчитывает 25 безбарьерных локаций. Еще одна сеть безбарьерных заведений - VcentriHUB. Это 5 центров (до конца года будет 7), где кроме физической безбарьерности воплощены принципы информационной и экономической