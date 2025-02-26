"Київ Цифровий" запустив мапу доступності об'єктів
Київ • УНН
У застосунку "Київ Цифровий" з'явилась онлайн-мапа доступності об'єктів з інформацією про безбар'єрність входу та інші зручності. На мапі вже позначено понад 1200 об'єктів, і їх кількість буде зростати.
У застосунку "Київ Цифровий" запущено онлайн-мапу доступності об'єктів з даними про муніципальні й приватні об'єкти. В сервісі є інформація про безбар’єрний вхід, тактильні та акустичні засоби, можливості паркування.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко в Telegram, передає УНН.
Презентували мапу на першому засіданні Ради безбар'єрності Києва.
Столиця вже не перший рік працює над системою доступності. Одним із найбільш успішних прикладів є мережа Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП), яка налічує 25 безбар’єрних локацій. Ще одна мережа безбар'єрних закладів - VcentriHUB. Це 5 центрів (до кінця року буде 7), де окрім фізичної безбар'єрності втілені принципи інформаційної та економічної
Наразі на мапу нанесли вже понад 1200 об'єктів, вона буде постійно доповнюватись.
Нагадаємо
Міський застосунок "Київ Цифровий" можна завантажити в App Store і Google Play. Застосунок постійно оновлюється, туди додаються нові сервіси.