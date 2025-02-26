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"Київ Цифровий" запустив мапу доступності об'єктів

"Київ Цифровий" запустив мапу доступності об'єктів

Київ  •  УНН

 • 30072 перегляди

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У застосунку "Київ Цифровий" з'явилась онлайн-мапа доступності об'єктів з інформацією про безбар'єрність входу та інші зручності. На мапі вже позначено понад 1200 об'єктів, і їх кількість буде зростати.

У застосунку "Київ Цифровий" запущено онлайн-мапу доступності об'єктів з даними про муніципальні й приватні об'єкти. В сервісі є інформація про безбар’єрний вхід, тактильні та акустичні засоби, можливості паркування.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко в Telegram, передає УНН.

Презентували мапу на першому засіданні Ради безбар'єрності Києва.

Столиця вже не перший рік працює над системою доступності. Одним із найбільш успішних прикладів є мережа Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП), яка налічує 25 безбар’єрних локацій. Ще одна мережа безбар'єрних закладів - VcentriHUB. Це 5 центрів (до кінця року буде 7), де окрім фізичної безбар'єрності втілені принципи інформаційної та економічної

- йдеться в повідомленні.

Наразі на мапу нанесли вже понад 1200 об'єктів, вона буде постійно доповнюватись.

Нагадаємо

Міський застосунок "Київ Цифровий" можна завантажити в App Store і Google Play. Застосунок постійно оновлюється, туди додаються нові сервіси.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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