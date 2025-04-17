Автогражданку будут компенсировать ветеранам и людям с инвалидностью из-за войны: ВР одобрила
Киев • УНН
Рада приняла законопроект №12295-д о компенсации расходов на автогражданку для ветеранов и лиц с инвалидностью. Страхование авто станет бесплатным.
Верховная Рада приняла в целом законопроект №12295-д, который предусматривает компенсацию расходов на автогражданку для ветеранов и лиц с инвалидностью вследствие войны, сообщили в депутатском корпусе, пишет УНН.
Рада проголосовала (законопроект) №12295-д о компенсации расходов за автогражданку для ветеранов и лиц с инвалидностью вследствие войны. "За" в целом - 285
Что предполагается
Законопроектом, по данным нардепа, предлагается ввести компенсацию расходов на автогражданку для участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны, путем:
- установление на постоянной основе уменьшения на 50% для страхователя - лица с инвалидностью вследствие войны размера страховой премии по внутреннему договору страхования относительно транспортного средства, которое имеет рабочий объем двигателя до 2500 см кубических или мощность электродвигателя до 100 киловатт включительно и принадлежит ему на праве собственности, при условии управления таким транспортным средством исключительно страхователем или лицом, которое также относится к другим категориям, которые имеют право на скидку, и использование транспортного средства без цели предоставления платных услуг по перевозке пассажиров и/или груза;
- установление с 1 января 2025 года в течение действия военного положения и 1 года после его окончания права на компенсацию расходов на страховые премии на оплату страховых премий по внутренним договорам страхования из Госбюджета.
Кроме того, с его слов, предлагается:
- предоставление права правительству устанавливать порядок, условия и размер компенсации другим категориям лиц, имеющим право на скидку 50% в соответствии с законом, что обеспечивает дополнительную гибкость в реализации положений закона и возможность учета специфических потребностей этих категорий граждан;
- установление, что в случае отсутствия договора страхования для указанных категорий граждан ущерб, причиненный ими с 1 января 2025 года до 30 июня 2025 года, подлежит компенсации за счет централизованного страхового резервного фонда защиты потерпевших в дорожно-транспортных происшествиях МТСБУ.
Новые правила автогражданки с 2025: что изменится и вырастут ли цены27.12.24, 18:13 • 25792 просмотра
Как пояснил нардеп Алексей Гончаренко, благодаря этому законопроекту страхование авто должно стать бесплатным для ветеранов и людей с инвалидностью вследствие войны.
Страховой полис будет стоить для них 0 грн. Половину стоимости, как и сейчас, будет покрывать МТСБУ, а другую половину - государство из бюджета
Со слов Гончаренко, до 30 июня 2025 года эти категории лиц могут не покупать ОСАГО вообще, но выплаты в случае ДТП все равно будут осуществляться.
"Далее заключение договора станет обязательным - но со 100% компенсацией", - рассказал нардеп.
Если человек нарушит условия (например, не сам будет управлять авто или предоставит ложные данные), то, как сообщил Гончаренко, потеряет право на компенсацию в будущем.
Условия:
- авто должно быть в собственности;
- не для коммерческого использования
- компенсация - только за один автомобиль.