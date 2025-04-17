Автоцивілку компенсуватимуть ветеранам та людям з інвалідністю через війну: ВР схвалила

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №12295-д, який передбачає компенсацію витрат на автоцивілку для ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни, повідомили у депутатському корпусі, пише УНН.

Рада проголосувала (законопроєкт) №12295-д щодо компенсацію витрат за автоцивілку для ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни. "За" в цілому - 285 - повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

Що передбачається

Законопроєктом, за даними нардепа, пропонується запровадити компенсацію витрат на автоцивілку для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, шляхом:

встановлення на постійній основі зменшення на 50% для страхувальника – особи з інвалідністю внаслідок війни розміру страхової премії за внутрішнім договором страхування щодо транспортного засобу, який має робочий об’єм двигуна до 2500 см кубічних або потужність електродвигуна до 100 кіловат включно та належить йому на праві власності, за умови керування таким транспортним засобом виключно страхувальником або особою, яка також належить до інших категорій, які мають право на знижку, та використання транспортного засобу без мети надання платних послуг з перевезення пасажирів та/або вантажу;

встановлення з 1 січня 2025 року протягом дії воєнного стану та 1 року після його закінчення права на компенсацію витрат на страхові премії на оплату страхових премій за внутрішніми договорами страхування з Держбюджету.

Окрім того, з його слів, пропонується:

надання права уряду встановлювати порядок, умови та розмір компенсації іншим категоріям осіб, які мають право на знижку 50% відповідно до закону, що забезпечує додаткову гнучкість у реалізації положень закону та можливість врахування специфічних потреб цих категорій громадян;

встановлення, що у разі відсутності договору страхування для зазначених категорій громадян шкода, завдана ними з 1 січня 2025 року до 30 червня 2025 року, підлягає компенсації коштом централізованого страхового резервного фонду захисту потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах МТСБУ.

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Як пояснив нардеп Олексій Гончаренко, завдяки цьому законопроєкту страхування авто має стати безплатним для ветеранів і людей з інвалідністю внаслідок війни.

Страховий поліс буде коштувати для них 0 грн. Половину вартості, як і зараз, покриватиме МТСБУ, а іншу половину - держава з бюджету - пояснив нардеп у Telegram.

Зі слів Гончаренка, до 30 червня 2025 року ці категорії осіб можуть не купувати ОСЦПВ взагалі, але виплати у разі ДТП все одно здійснюватимуться.

"Далі укладення договору стане обов’язковим - але зі 100% компенсацією", - розповів нардеп.

Якщо людина порушить умови (наприклад, не сама керуватиме авто чи надасть неправдиві дані), то, як повідомив Гончаренко, втратить право на компенсацію в майбутньому.

Умови: