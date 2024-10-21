Количество людей с инвалидностью выросло на 300 тысяч: безбарьерность остается вызовом для Украины

За время полномасштабного вторжения россии в Украину количество людей с инвалидностью выросло более чем на 300 тысяч. Но только четвертая часть зданий общественного назначения соответствует нормам безбарьерности. Поэтому местные власти и бизнес должны заботиться, чтобы предлагаемые ими услуги были доступными. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказала член Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Лариса Билозир.

Сегодня вопрос безбарьерности это не только о людях с инвалидностью, ветеранах. Это понятие стало гораздо шире, я бы сказала, что это новая общественная норма и ценность нашего общества. Это о заботе, уважении и благодарности к людям, которые ради страны и нас с вами отдали свое здоровье. За годы полномасштабного вторжения количество людей с инвалидностью увеличилось более чем на 300 тысяч, и мы с вами понимаем, что это в основном ветераны, которые потеряли конечности. И хотя мы все об этом много говорим, но пока статистика неутешительная. Ориентировочно лишь четвертая часть зданий общественного назначения соответствуют нормам доступности. А если говорить о жилом секторе, то там ситуация еще хуже - отметила Билозир.

Нардеп добавила, что когда речь идет о новых строительствах, норма по доступности должна быть одной из определяющих. "Насколько мне известно, уже внесены изменения в требования к застройщикам и подрядчикам во время проектирования, строительства новых объектов, или восстановления поврежденных", - отметила Билозир.

По ее мнению, подход к уже существующим зданиям и сооружениям должен быть продуманным и взвешенным, ведь не все здания, особенно старой застройки, возможно полноценно приспособить к этим нормам, а просто закрыть их или запретить деятельность не выход из ситуации. Особенно, когда речь идет о небольших населенных пунктах или селах.

"Здесь уже действительно сфера ответственности органов местного самоуправления. Основные учреждения социальной сферы в общинах являются их коммунальной собственностью, и о безбарьерном доступе к ним должна позаботиться местная власть. В то же время, безбарьерность - это зона ответственности не только власти разного уровня, и это об ответственности и бизнеса, который должен предлагать услуги, с учетом потребностей людей с инвалидностью. И в конце концов, это об ответственности и самого общества, каждого из нас с вами", - подчеркнула Билозир.

Добавим

Ранее УНН рассказывал, что городские власти Броваров разрабатывают программу на 4-5 лет для улучшения доступности и комфортного передвижения людей с ограниченными возможностями. В частности, в Броварской громаде планируют обустроить специальные подъемники для лиц с инвалидностью в многоквартирных домах. По словам городского головы Игоря Сапожко, этот вариант оптимальный для старых многоквартирных домов громады.

Советник городского головы Броваров Елена Акопян рассказала УНН, что все государственные учреждения в Броварах доступны для людей с инвалидностью. Все крупные торговые центры обустроены пандусами, лифтами, гигиеническими комнатами для лиц с инвалидностью. Различные коммерческие учреждения и организации стали чаще обращаться за консультациями, чтобы правильно обустроить или переделать входы, чтобы они были доступными для людей с инвалидностью.