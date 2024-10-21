Кількість людей з інвалідністю зросла на 300 тисяч: безбар’єрність залишається викликом для України

За час повномасштабного вторгнення росії в Україну кількість людей з інвалідністю зросла на понад 300 тисяч. Але тільки четверта частина будівель суспільного призначення відповідає нормам безбарʼєрності. Тому місцева влада і бізнес повинні дбати, аби запропоновані ними послуги були доступними. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловила член Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Лариса Білозір.

Сьогодні питання безбар’єрності це не тільки про людей з інвалідністю, ветеранів. Це поняття стало набагато ширшим, я б сказала, що це нова суспільна норма та цінність нашого суспільства. Це про турботу, повагу та вдячність до людей, які заради країни та нас з вами віддали своє здоров’я. За роки повномасштабного вторгнення кількість людей з інвалідністю збільшилась більше ніж на 300 тисяч, і ми з вами розуміємо, що це в основному ветерани, які втратили кінцівки. І хоча ми всі про це багато говоримо, але поки що статистика невтішна. Орієнтовно лише четверта частина будівель суспільного призначення відповідають нормам доступності. А якщо говорити про житловий сектор, то там ситуація ще гірша