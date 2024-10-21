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Кількість людей з інвалідністю зросла на 300 тисяч: безбар’єрність залишається викликом для України

Київ • УНН

 • 124544 перегляди

Лише чверть будівель суспільного призначення відповідає нормам безбар'єрності, що залишається викликом для країни.

Кількість людей з інвалідністю зросла на 300 тисяч: безбар’єрність залишається викликом для України

За час повномасштабного вторгнення росії в Україну кількість людей з інвалідністю зросла на понад 300 тисяч. Але тільки четверта частина будівель суспільного призначення відповідає нормам безбарʼєрності. Тому місцева влада і бізнес повинні дбати, аби запропоновані ними послуги були доступними. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловила член Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Лариса Білозір.

Сьогодні питання безбар’єрності це не тільки про людей з інвалідністю, ветеранів. Це поняття стало набагато ширшим, я б сказала, що це нова суспільна норма та цінність нашого суспільства. Це про турботу, повагу та вдячність до людей, які заради країни та нас з вами віддали своє здоров’я. За роки повномасштабного вторгнення кількість людей з інвалідністю збільшилась більше ніж на 300 тисяч, і ми з вами розуміємо, що це в основному ветерани, які втратили кінцівки. І хоча ми всі про це багато говоримо, але поки що статистика невтішна. Орієнтовно лише четверта частина будівель суспільного призначення відповідають нормам доступності. А якщо говорити про житловий сектор, то там ситуація ще гірша

- зазначила Білозір.

Нардеп додала, що коли мова йде про нові будівництва, норма щодо доступності має бути однією з визначальних. "Наскільки мені відомо, вже внесено зміни у вимоги до забудовників та підрядників під час проєктування, будівництва нових об’єктів, чи відновлення пошкоджених", - зазначила Білозір.

На її думку, підхід щодо вже існуючих будівель та споруд має бути продуманим та виваженим, адже не всі будівлі, особливо старої забудови, можливо повноцінно пристосувати до цих норм, а просто закрити їх чи заборонити діяльність не вихід із ситуації. Особливо, коли мова йде про невеликі населені пункти чи села. 

"Тут вже дійсно сфера відповідальності органів місцевого самоврядування. Основні заклади соціальної сфери в громадах є їх комунальною власністю, і про безбар'єрний доступ до них повинна подбати місцева влада. Водночас, безбар’єрність – це зона відповідальності не лише влади різного рівня, і це про відповідальність і бізнесу, який повинен пропонувати послуги, з врахуванням потреб людей з інвалідністю. Та й з рештою, це про відповідальність і самого суспільства, кожного з нас з вами", - підкреслила Білозір.

Додамо

Раніше УНН розповідав, що міська влада Броварів розробляє програму на 4-5 років для покращення доступності та комфортного пересування людей з обмеженими можливостями. Зокрема, у Броварській громаді планують облаштувати спеціальні підйомники для осіб з інвалідністю в багатоквартирних будинках. За словами міського голови Ігоря Сапожко, цей варіант оптимальний для старих багатоквартирних будинків громади.

Радниця міського голови Броварів Олена Акопян розповіла УНН, що всі державні установи в Броварах доступні для людей з інвалідністю. Всі великі торгівельні центри облаштовані пандусами, ліфтами, гігієнічними кімнатами для осіб з інвалідністю. Різні комерційні установи та організації стали частіше звертатися за консультаціями, щоб правильно облаштувати або переробити входи, щоб вони були доступними для людей з інвалідністю.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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