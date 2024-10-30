От дома к обществу: как украинцы могут повлиять на доступность своей среды

В условиях полномасштабного вторжения россии в Украину безбарьерность становится настоящим вызовом. Наша страна постепенно движется к доступности, однако этот путь требует времени, усилий и ответственности каждого - от отдельных семей до местных общин и государства. На примере общин, активно работающих над доступностью, становится понятно: взаимодействие между гражданами и властью является ключом к созданию инклюзивной среды для всех.

УНН пообщался с советником-уполномоченным Президента Украины по вопросам безбарьерности Татьяной Ломакиной о безбарьерности на разных уровнях - от частного или многоквартирного дома до уровня общества и государства. Кроме того, она рассказала о разделенной ответственности и механизмах влияния для позитивных изменений.

Безбарьерность в нашем доме

С этой ситуацией сталкивается почти каждая семья. Старшие члены семьи постепенно теряют силы и здоровье, появляются возрастные заболевания и нарушения движения, зрения, слуха. И вот приходит момент, когда бабушка или дедушка уже не могут свободно передвигаться по дому, который собственноручно и построили когда-то.

Что делает семья? Вариантов, на самом деле, много. Можно начать ремонт, чтобы убрать пороги, которые трудно переступать, установить электроподъемник, купить красивое кресло колесное, расширить дверь, чтобы проходило кресло, установить по дому поручни, купить специальную ванну и унитаз, переоборудовать кровать... все это даст человеку старшего возраста возможность сохранять самостоятельность и автономность. Но на все это нужны деньги и время. Даже убрать пороги - это уже ремонт, который может быть незапланирован в семейном бюджете, не говоря уже о покупке специальной ванны или кресла колесного.

Семья может пойти другим путем и не вкладывать деньги в приспособление дома. Развести руками и сказать, что сейчас нет возможности что-то сделать. И старшие родственники остаются закрытыми в своей комнате, потому что даже порог между комнатами становится барьером.

Или же семья собирается на семейное совещание и выбирает какой-то компромисс: переоборудовать ванную мы не можем, но можем установить поручни. Качественное кресло колесное пока недоступно, но мы купим у соседки ролатор. Ее мама пользовалась, но теперь он им не нужен. Мы подумаем, как сделать спальную комнату более комфортной, а сейчас, по крайней мере, купим новый матрас.

Но никто никогда в таких ситуациях не начинает удивляться, чего это сосед не спешит подарить свое кресло колесное, а мэр еще не собрал ремонтную бригаду, чтобы переделать наш частный дом.

Как установить пандус в многоквартирном доме?

На примере семьи мы все четко понимаем, кто является владельцем дома, кто принимает решение о ремонте и его объеме, кто его финансирует. Так, существуют социальные программы, которые поддерживают семьи людей, которым нужны вспомогательные средства реабилитации или дополнительное попечение. Но все же это поддержка, а не решение проблем за семью.

Но как только мы поднимаемся от семьи на следующий уровень, то сразу почему-то забываем об этой логике.

Так, уже когда речь идет о многоквартирном доме, вместо того, чтобы собираться и принимать решение об установлении пандусов, люди ждут, что городская администрация или областная власть придет и сделает пандус. Хотя дом является коллективной собственностью всех жителей, поэтому принимать решение и внедрять его в жизнь они должны сами.

Как и в случае с семейным домом, все не так просто. В доме может жить несколько сотен человек, которые имеют разные интересы. Кому-то нужен пандус, потому что у него только что родился ребенок, у кого-то маломобильные родители, сосед из 10 квартиры получил на фронте спинальную травму и теперь передвигается на кресле колесном. Кто-то считает, что ему лично пандус не нужен, а нужен ремонт в подъезде, чтобы стены были чистыми и красивыми, или утепление, чтобы меньше платить за отопление.

А денег, как и в семье, ограниченное количество.

Поэтому нужно расставить приоритеты: что делаем в первую очередь - красим подъезд, сажаем деревья, делаем утепление или устанавливаем пандусы?

Итог зависит от того, какое решение примет большинство жильцов дома. Поставят ли они на первое место интересы молодой мамы Яны, которая дважды в день гуляет с маленьким Сашей в детской коляске, Андрея из 10 квартиры, который 24 февраля 2022 года ушел добровольцем и вернулся с травмированной спиной, Евгении Николаевны, которая 55 лет работала в школе рядом и учила химии половину дома?

Это вопрос человечности, благодарности, зрелости и даже дальновидности совладельцев дома. Ведь жители любой квартиры в любой момент могут оказаться на месте Яны или Андрея. И уж точно большинство из них когда-то узнает, как трудно Евгении Николаевне преодолевать те проклятые лестницы, чтобы в хорошую погоду посидеть часок на свежем воздухе.

Но это решение и ответственность жильцов дома.

Как создается физическая безбарьерность громады? А что же местная община?

У нее свой уровень ответственности и свои вопросы, но, как ни странно, общий принцип сохраняется. Есть коммунальная (от слова "коммуна", кстати, которое происходит от латинского слова "общий") собственность: школы, больницы, улицы и тротуары, муниципальные здания и тому подобное. Их состояние и доступность - это уже зона ответственности общины.

Если на уровне семьи мы должны были учитывать мнения и интересы членов семьи, на уровне многоквартирного дома — уже сотен людей, то теперь речь идет о совершенно других порядках, о тысячах и даже миллионах людей.

Семья собралась за ужином и приняла свое решение, у многоквартирного дома работает ОСМД, а на уровне общины эту функцию выполняют избирательные органы, местное самоуправление. Да и они обязаны принимать решения не по собственному желанию, а опираясь на волю граждан, которые живут в этой общине. Граждане платят налоги, формируя бюджет громады, работают в организациях и на предприятиях и обеспечивают жизнедеятельность громады.

В таком случае, конечно, доносить информацию о своих потребностях людям, нуждающимся в поддержке, сложнее. Старшая дама в семье просто говорит детям и внукам, что сильно болят ноги, и ее дети должны организовать доступное пространство просто из любви и благодарности к старшим членам семьи, к маме и бабушке. На уровне дома все знают о травме, которую получил Андрей, защищая их, а Евгения Николаевна может поговорить с бывшими учениками.

На уровне сообщества требуются более сложные механизмы обратной связи. Советы безбарьерности и представители различных общественных групп в местных советах, поддержка общественных организаций, работа депутатов, опросы и изучение общественного мнения, конкурсы проектов, бюджет общественного участия, гранты, направленные на решение проблем определенных групп, петиции, общественные слушания и открытые дискуссии. То есть все то, что позволяет построить содержательную коммуникацию между жителями общины, которые так же являются совладельцами коммунального имущества и финансируют жизнедеятельность общины из своих налогов, и местной власти — то есть людей, которых граждане выбирают, чтобы управлять общим имуществом.

И будет ли результат зависит именно от этих совместных решений о приоритетности и перестройке городских пространств - улиц, остановок транспорта, коммунальных заведений, школ, больниц и детских садов.

Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями

а где в этом процессе государство?

У нее две функции. Первая - очень похожа на все предыдущие уровни: с помощью взносов налогоплательщиков управлять общим государственным имуществом, учитывая интересы всех граждан.

Вторая - системная. Государство определяет общие нормы и правила, принимает законы, регулирующие те или иные аспекты, например, государственные строительные нормы, а там - тот же угол наклона пандуса или доступность информации для людей с нарушением слуха.

Государство определяет общий вектор развития и создает для него инструменты. Но это, как в старой притче о лошади, которого можно привести к водоему, но невозможно заставить его пить воду.

Уже сейчас существуют все нужные документы, нормирующие физическую доступность. Существуют обновленные строительные нормы и правила, подробно описывающие, какими должны быть доступные здания и пространства. Благодаря инициативе первой леди Елены Зеленской создан Альбом безбарьерных решений, который собрал лучшие украинские и международные практики выполнения этих строительных норм в картинках. Принята и реализуется Национальная стратегия безбарьерности, которая запустила создание документов и программ.

Но есть ли нормальный пандус и адаптивные туалеты в школе, которую планирует посещать ребенок на кресле колесном, зависит не от Кабинета министров и не от офиса Президента. Это зависит от главы города как от человека, который руководит в общине. Это зависит от депутатов города как от людей, представляющих интересы горожан. Это зависит от директора школы как от человека, который влияет на приоритетность задач. В некоторой степени это зависит от родительского комитета школы. А также от всех граждан города.

Если пандус в школе есть, это значит, что все на своих местах сработали как нужно. Если его там нет, то нужно смотреть, на каком именно уровне ошибка. То ли родители не настаивают на безбарьерности школы, то ли директор не считает это приоритетом, то ли городские власти не выделяют деньги.

Что такое зрелое общество?

Мы должны понимать, что любой объект имеет определенную форму собственности. Это либо частная собственность, либо муниципальная, либо государственная. И в каждом случае есть свои механизмы влияния и принятия решения. Иногда они медленные и тяжелые, заставить их заработать непросто, на это нужно время и силы.

Но мы уже видим первые шаги к безбарьерности в общинах. Винница, Славутич, Полтава, Днепр, Буча, Ровно, Тернополь, Опошня — они наглядно демонстрируют, как запускаются эти механизмы и как появляются определенные безбарьерные решения. Власти и горожане обсуждают и ищут общие решения в вопросах безбарьерности и справедливого отношения общины ко всем ее жителям: и к старшим людям, которые жили и работали здесь много лет, и к родителям маленьких детей, которые в это непростое время лелеют новое поколение украинцев и украинок, и к защитницам и защитницам, которые вернулись с фронта с травмами и ранениями. И ко всем другим города, которые являются равными членами общины и должны пользоваться равными правами и возможностями, а не преодолевать ежедневно искусственные преграды.

Этот процесс быстрый? Нет, не быстрый. Прост ли он? Совсем не простой.

какова сегодня ситуация с физической доступностью в Украине?

Плохой, из — за того, что более двух с половиной лет идет полномасштабная война и более десяти лет-фактическая. И каждый разрушенный дом, каждая бессонная ночь, каждая потеря несут новые барьеры и вызовы.

Плохой из-за того, что мы должны преодолеть наследие времен, когда доступность, инклюзивность и безбарьерность были словами, не имеющими никакого смысла.

Плохой из-за того, что у нас ограниченные ресурсы и тысячи вещей, которые мы должны делать одновременно.

Но ситуация становится лучше, чем вчера, чем год назад, чем пять или десять лет назад.

Есть четкий вектор государственной политики, есть Национальная стратегия безбарьерности, есть инструменты, есть проекты, есть положительные примеры, а главное — есть люди, которые понимают, почему это важно и готовы вкладывать в это свои ресурсы: время, силы, знания, настойчивость, деньги.

Мы должны понимать, что путь к безбарьерности большинства стран занимал 30-40-50 лет, они шли ощупью там, где мы теперь бежим по дорожке с яркими фонарями. Но и этот путь требует от нас усилий и времени. А главное-ответственной взрослой позиции.

Ведь только маленький ребенок может позволить себе плакать и кричать "Хочу-хочу-хочу" в магазине игрушек, ожидающие, что желанная кукла или машина окажутся у нее в руках просто потому, что она ее хочет. Взрослея ребенок начинает видеть другие пути-договариваться, собирать карманные деньги, работать после школы. А взрослый человек понимает, что он может купить эту игрушку в любой момент, но есть и другие статьи расходов семейного бюджета.

Мы как общество уже взрослеем. На смену детскому "Хочу-хочу-хочу, сделайте мне!"проходит вопрос:" а что я могу сделать? В чем моя зона ответственности? Какие инструменты у меня есть, чтобы повлиять на ситуацию".

Возвращаясь к примеру со школой, любой человек может поднять вопрос наличия или качества пандуса на родительском собрании. Может прийти к директору и задать вопрос, почему до сих пор нет пандуса. Может обратиться к муниципальному депутату с просьбой содействовать выделению средств. Может собрать подписи родителей за установку пандуса. Может обратиться в общественные организации и попросить помощи в поиске решений и ресурсов. Может начать информационную кампанию.

Да, на это нужны время, силы и настойчивость. Но именно так это работает в зрелом обществе.

Напомним

Эксперты, опрошенные УНН, неоднократно подчеркивали, что центральная власть должна уделять должное внимание безбарьерности в Украине, особенно сейчас, в условиях полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины. Однако, не следует исключать из этого процесса и местные власти, которые в силу своих возможностей должны обеспечивать доступность в населенных пунктах.

Одним из примеров того, когда управленцы слышат потребности местных жителей и реагируют на них является город Бровары.

Ранее УНН рассказывал, что городские власти Броваров разрабатывает программу на 4-5 лет для улучшения доступности и комфортного передвижения людей с ограниченными возможностями. В частности, в Броварской общине планируют обустроить специальные подъемники для лиц с инвалидностью в многоквартирных домах. По словам городского головы Игоря Сапожко, этот вариант оптимален для старых многоквартирных домов общины.

Советник городского головы Броваров Елена Акопян рассказала УНН, что все государственные учреждения в Броварах доступны для людей с инвалидностью. Все крупные торговые центры обустроены пандусами, лифтами, гигиеническими комнатами для лиц с инвалидностью. Различные коммерческие учреждения и организации стали чаще обращаться за консультациями, чтобы правильно обустроить или переделать входы, чтобы они были доступными для людей с инвалидностью.

Кроме того, в городе для украинских военных, потерявших конечности защищая Украину от российских оккупантов, членов семей погибших, внутренне перемещенных лиц и ветеране действует проект по дайвинг-реабилитации.