Військові, які втратили кінцівки, безкоштовно проходять дайвінг-реабілітацію у Броварах

Українські військові, які втратили кінцівки захищаючи Україну від російських окупантів, члени сімей загиблих, внутрішньо переміщені особи і ветерани безкоштовно навчаються дайвінгу у Броварах. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповіла керівник проєкту "Броварський міський ветеранський центр" Тетяна Гордієнко.

Спільно з Українським інститутом підводних досліджень ми провели вже першу ознайомчу лекцію і навіть перше практичне заняття по зануренню з дайвером. Тобто, це хлопці, які втратили на війні кінцівки, також сюди можуть долучитися члени сімей загиблих, ВПО, ветерани – вони проходять зараз дайвінг-реабілітацію - розповіла Тетяна Гордієнко.

За її словами, учасники проєкту прослухають курс лекцій, а також у них відбуватимуться занурення під воду у броварському басейні "Купава".

Керівниця проєкту зазначила, що загалом ситуація з безбарʼєрністю у Броварах покращується. Зокрема, є облаштовані пандуси, що полегшує доступність людям з інвалідністю. "Якщо є якась, наприклад, проблема чи запит – наша мерія відгукується і допомагає", - додала Тетяна Гордієнко.

Вона також підкреслила, що дуже важливо приділяти увагу людям з інвалідністю. "І особливо дуже важливо, щоб суспільство було адаптоване до таких людей, щоб не було у людей здивування, щоб діти розуміли і з повагою відносилися до цього захисника чи захисниці, щоб не виділяли їх серед людей, як якихось "не таких", скажімо так. Це дійсно герої, які нас захищали і втратили на війні частинку себе, які віддали себе. Але зараз ми ще працюємо над цим", - зазначила Тетяна Гордієнко.

Ветеранський хаб, яким вона керує, потроху вводить заходи для поліпшення адаптації поранених військових. Зокрема там планують запрошувати військових, які втратили кінцівки, як, наприклад, амбасадорів, ведучих проєктів. "Ми дуже хочемо соціалізувати цих людей якомога швидше", - підкреслила Тетяна Гордієнко.

Додамо

Раніше УНН розповідав, що міська влада Броварів розробляє програму на 4-5 років для покращення доступності та комфортного пересування людей з обмеженими можливостями. Зокрема, у Броварській громаді планують облаштувати спеціальні підйомники для осіб з інвалідністю в багатоквартирних будинках. За словами міського голови Ігоря Сапожко, цей варіант оптимальний для старих багатоквартирних будинків громади.

Радниця міського голови Броварів Олена Акопян розповіла УНН, що всі державні установи в Броварах доступні для людей з інвалідністю. Всі великі торгівельні центри облаштовані пандусами, ліфтами, гігієнічними кімнатами для осіб з інвалідністю. Різні комерційні установи та організації стали частіше звертатися за консультаціями, щоб правильно облаштувати або переробити входи, щоб вони були доступними для людей з інвалідністю.