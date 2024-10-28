Военные, потерявшие конечности, бесплатно проходят дайвинг-реабилитацию в Броварах

Украинские военные, которые потеряли конечности защищая Украину от российских оккупантов, члены семей погибших, внутренне перемещенные лица и ветераны бесплатно обучаются дайвингу в Броварах. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказала руководитель проекта «Броварской городской ветеранский центр» Татьяна Гордиенко.

Совместно с Украинским институтом подводных исследований мы провели уже первую ознакомительную лекцию и даже первое практическое занятие по погружению с дайвингом. То есть, это ребята, которые потеряли на войне конечности, также сюда могут присоединиться члены семей погибших, ВПЛ, ветераны - они проходят сейчас дайвинг-реабилитацию - рассказала Татьяна Гордиенко.

По ее словам, участники проекта прослушают курс лекций, а также у них будут проходить погружения под воду в броварском бассейне «Купава».

Руководитель проекта отметила, что в целом ситуация с безбарьерностью в Броварах улучшается. В частности, есть обустроенные пандусы, что облегчает доступность людям с инвалидностью. «Если есть какая-то, например, проблема или запрос - наша мэрия откликается и помогает», - добавила Татьяна Гордиенко.

Она также подчеркнула, что очень важно уделять внимание людям с инвалидностью. «И особенно очень важно, чтобы общество было адаптировано к таким людям, чтобы не было у людей удивления, чтобы дети понимали и с уважением относились к этому защитнику или защитнице, чтобы не выделяли их среди людей, как каких-то «не таких», скажем так. Это действительно герои, которые нас защищали и потеряли на войне частичку себя, которые отдали себя. Но сейчас мы еще работаем над этим», - отметила Татьяна Гордиенко.

Ветеранский хаб, которым она руководит, понемногу вводит меры для улучшения адаптации раненых военных. В частности, там планируют приглашать военных, потерявших конечности, как, например, амбассадоров, ведущих проектов. «Мы очень хотим социализировать этих людей как можно скорее», - подчеркнула Татьяна Гордиенко.

Добавим

Ранее УНН рассказывал, что городские власти Броваров разрабатывают программу на 4-5 лет для улучшения доступности и комфортного передвижения людей с ограниченными возможностями. В частности, в Броварской громаде планируют обустроить специальные подъемники для лиц с инвалидностью в многоквартирных домах. По словам городского головы Игоря Сапожко, этот вариант оптимальный для старых многоквартирных домов громады.

Советник городского головы Броваров Елена Акопян рассказала УНН, что все государственные учреждения в Броварах доступны для людей с инвалидностью. Все крупные торговые центры обустроены пандусами, лифтами, гигиеническими комнатами для лиц с инвалидностью. Различные коммерческие учреждения и организации стали чаще обращаться за консультациями, чтобы правильно обустроить или переделать входы, чтобы они были доступными для людей с инвалидностью.