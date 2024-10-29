Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями

Архитектурная доступность в Украине является сложной и многогранной проблемой, которая требует системного подхода и длительного времени для решения. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал консультант по вопросам архитектурной доступности и инклюзивности Национальной Ассамблеи людей с инвалидностью Украины Юрий Васильченко.

По словам Юрия Васильченко, обеспечение полной доступности архитектурной среды требует долгих лет постепенной работы.

«Сделать его за один, два или даже за 10 лет полностью доступным, к сожалению, это невозможно. Можно только постепенно делать его (архитектурную среду - ред.) доступным», - отметил он.

Он добавил, что последний отчет ООН, посвященный выполнению Украиной Конвенции о правах людей с инвалидностью, содержит замечания относительно недостаточной доступности объектов. В частности ООН признала, что Украина не выполняет своих обязательств в полном объеме. Как отмечает Васильченко, проблемой является не столько отсутствие законов, сколько их невыполнение.

«Центральная власть разработала нормативные документы... но проблема в выполнении хотя бы того, что написано», - пояснил он.

Больше всего внимания, по мнению Васильченко, нужно уделять новостройкам и реконструкциям, ведь есть возможность эти проекты сразу делать доступными. Однако, по его словам, даже среди новых зданий около 80-85% проектов содержат нарушения строительных норм по обеспечению доступности. Однако здесь нужен надлежащий контроль со стороны государства, чтобы застройщики придерживались всех норм.

Общественное сознание, по мнению эксперта, также нуждается в изменениях. Идея доступности как жизненно важного стандарта пока не нашла широкой поддержки. Васильченко отмечает, что доступность необходима не только для людей с инвалидностью, но и для других маломобильных групп, таких как молодые родители с колясками, дети и беременные женщины: «Это надо понимать».

Он также отметил, что особенно сейчас нельзя жертвовать доступностью ради экономии. Васильченко добавил, что важно не только учитывать доступность, но и обеспечить, чтобы стандарты качества не снижались в угоду экономической выгоде.

Добавим

Эксперты, опрошенные УНН, неоднократно отмечали, что центральная власть должна уделять должное внимание безбарьерности в Украине, особенно сейчас, в условиях полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины. Однако, не следует исключать из этого процесса и местные власти, которые в силу своих возможностей должны обеспечивать доступность в населенных пунктах.

Одним из примеров того, когда управленцы слышат потребности местных жителей и реагируют на них является город Бровары.

Ранее УНН рассказывал, что городские власти Броваров разрабатывают программу на 4-5 лет для улучшения доступности и комфортного передвижения людей с ограниченными возможностями. В частности, в Броварской общине планируют обустроить специальные подъемники для лиц с инвалидностью в многоквартирных домах. По словам городского головы Игоря Сапожко, этот вариант оптимальный для старых многоквартирных домов громады.

Советник городского головы Броваров Елена Акопян рассказала УНН, что все государственные учреждения в Броварах доступны для людей с инвалидностью. Все крупные торговые центры обустроены пандусами, лифтами, гигиеническими комнатами для лиц с инвалидностью. Различные коммерческие учреждения и организации стали чаще обращаться за консультациями, чтобы правильно обустроить или переделать входы, чтобы они были доступными для людей с инвалидностью.

Кроме того, в городе для украинских военных, которые потеряли конечности защищая Украину от российских оккупантов, членов семей погибших, внутренне перемещенных лиц и ветеранов действует проект по дайвинг-реабилитации.