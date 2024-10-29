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Доступність для всіх: чому Україні необхідно посилити контроль за новими будівлями

Київ • УНН

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Експерт розповів про проблеми архітектурної доступності в Україні та недотримання будівельних норм. Близько 80-85% нових будівель не відповідають стандартам доступності, а ООН визнала невиконання Україною зобов'язань.

Доступність для всіх: чому Україні необхідно посилити контроль за новими будівлями

Архітектурна доступність в Україні є складною та багатогранною проблемою, яка потребує системного підходу та тривалого часу для вирішення. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив консультант з питань архітектурної доступності та інклюзивності Національної Асамблеї людей з інвалідністю України Юрій Васильченко.

За словами Юрія Васильченка, забезпечення повної доступності архітектурного середовища потребує довгих років поступової роботи.

 "Зробити його за один, два чи навіть за 10 років повністю доступним, на жаль, це неможливо. Можна тільки поступово робити його (архітектурне середовище – ред.) доступним", - зазначив він.

Він додав, що останній звіт ООН, присвячений виконанню Україною Конвенції про права людей з інвалідністю, містить зауваження щодо недостатньої доступності об'єктів. Зокрема ООН визнала, що Україна не виконує своїх зобов'язань у повному обсязі. Як зазначає Васильченко, проблемою є не стільки відсутність законів, скільки їхнє невиконання. 

"Центральна влада розробила нормативні документи… але проблема у виконанні хоча б того, що написано", - пояснив він.

Найбільше уваги, на думку Васильченка, потрібно приділяти новобудовам і реконструкціям, адже є можливість ці проєкти відразу робити доступними. Однак, за його словами, навіть серед нових будівель близько 80-85% проєктів містять порушення будівельних норм щодо забезпечення доступності. Однак тут потрібен належний контроль з боку держави, щоб забудовники дотримувалися усіх норм.

Суспільна свідомість, на думку експерта, також потребує змін. Ідея доступності як життєво важливого стандарту поки що не знайшла широкої підтримки. Васильченко наголошує, що доступність є необхідною не лише для людей з інвалідністю, а й для інших маломобільних груп, таких як молоді батьки з візочками, діти та вагітні жінки: "Це треба розуміти".

Він також наголосив, що особливо зараз не можна жертвувати доступністю заради економії. Васильченко додав, що важливо не лише враховувати доступність, а й забезпечити, щоб стандарти якості не знижувалися на догоду економічній вигоді.

Додамо

Експерти, опитані УНН, неодноразово наголошували, що центральна влада повинна приділяти належну увагу безбарʼєрності в Україні, особливо зараз, в умовах повномасштабної війни, розвʼязаної росією проти України. Однак, не слід виключати з цього процесу й місцеву владу, яка в силу своїх можливостей повинна забезпечувати доступність у населених пунктах.

Одним із прикладів того, коли управлінці чують потреби місцевих жителів і реагують на них є місто Бровари.

Раніше УНН розповідав, що міська влада Броварів розробляє програму на 4-5 років для покращення доступності та комфортного пересування людей з обмеженими можливостями. Зокрема, у Броварській громаді планують облаштувати спеціальні підйомники для осіб з інвалідністю в багатоквартирних будинках. За словами міського голови Ігоря Сапожко, цей варіант оптимальний для старих багатоквартирних будинків громади.

Радниця міського голови Броварів Олена Акопян розповіла УНН, що всі державні установи в Броварах доступні для людей з інвалідністю. Всі великі торгівельні центри облаштовані пандусами, ліфтами, гігієнічними кімнатами для осіб з інвалідністю. Різні комерційні установи та організації стали частіше звертатися за консультаціями, щоб правильно облаштувати або переробити входи, щоб вони були доступними для людей з інвалідністю.

Окрім того, в місті для українських військових, які втратили кінцівки захищаючи Україну від російських окупантів, членів сімей загиблих, внутрішньо переміщених осіб і ветерані діє проєкт з дайвінг-реабілітації.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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