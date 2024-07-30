В Василькове Киевской области установят мобильный реабилитационный модуль для помощи в физическом и психологическом восстановлении ветеранов и гражданских, пострадавших от агрессии рф. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Киевскую ОВА.

Детали

Планируют установить полностью безбарьерный дом площадью 72 м2. Он будет собран по модульной технологии и оснащен качественным реабилитационным оборудованием.

Там будет работать мультидисциплинарная команда: кейс-менеджер, психолог, физический терапевт, логопед и специалисты партнерских организаций, которые будут предоставлять другие услуги.

В мобильном модуле предусмотрены следующие направления работы:

физическая реабилитация;

постановка походки на протезах;



сопровождение протезирования;



эрготерапия;

восстановление речи;



психологическая помощь;



группы поддержки;



юридическое сопровождение;



трудоустройство;



обучение и переквалификация.



Дополнение

Первый такой модуль заработал в январе 2024 года в городе Овруч Житомирской области. Теперь проект масштабируется на еще три пространства: в Василькове Киевской области, Хотине Черновицкой области и Кропивницком Кировоградской области.

Проект является частью социальной франшизы БФ "Майнді" в сотрудничестве с Координационным центром по психическому здоровью КМУ, ОО "Безбар'єрність" в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья "Ти як?" - инициативы первой леди Елены Зеленской.

Пів року проєкту "Зроблено в Україні": результати для Київщини