Киев • УНН
На Киевщине установят безбарьерный модуль для реабилитации ветеранов и гражданских, пострадавших от агрессии РФ.
В Василькове Киевской области установят мобильный реабилитационный модуль для помощи в физическом и психологическом восстановлении ветеранов и гражданских, пострадавших от агрессии рф. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Киевскую ОВА.
Детали
Планируют установить полностью безбарьерный дом площадью 72 м2. Он будет собран по модульной технологии и оснащен качественным реабилитационным оборудованием.
Там будет работать мультидисциплинарная команда: кейс-менеджер, психолог, физический терапевт, логопед и специалисты партнерских организаций, которые будут предоставлять другие услуги.
В мобильном модуле предусмотрены следующие направления работы:
Дополнение
Первый такой модуль заработал в январе 2024 года в городе Овруч Житомирской области. Теперь проект масштабируется на еще три пространства: в Василькове Киевской области, Хотине Черновицкой области и Кропивницком Кировоградской области.
Проект является частью социальной франшизы БФ "Майнді" в сотрудничестве с Координационным центром по психическому здоровью КМУ, ОО "Безбар'єрність" в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья "Ти як?" - инициативы первой леди Елены Зеленской.
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