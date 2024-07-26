В Киевской области в рамках масштабного проекта "Зроблено в Україні" за полгода было, в частности, открыто офис поддержки малого и микробизнеса, согласовано 53 заявления о предоставлении грантов для ветеранов и членов их семей на создание или развитие собственного бизнеса, принято 466 положительных решений на выдачу микрогрантов. О результатах полугодия реализации проекта на Киевщине рассказал начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

В условиях войны важно поддерживать производство и продажу именно своего - украинского. Ведь все это о развитии нашей экономики, сохранении рабочих мест, уплате налогов, конкурентоспособности, прогрессе и инновациях, несмотря на войну. В конце концов - это о нашей национальной безопасности. Чуть ли не каждый день общаюсь с предпринимателями Киевщины. И точно знаю: нам есть чем гордиться! - написал Кравченко в Facebook.

Что уже реализовали на Киевщине:

В Обухове открыли первый на Киевщине офис поддержки малого и микробизнеса "Зроблено в Україні". Продолжается работа по расширению сети офисов.

Предприниматели там могут получить информацию, консультации и помощь в оформлении документов, написании бизнес-планов, подаче документов на гранты и другие программы поддержки малого и микробизнеса.

25 предпринимателей уже получили индивидуальные консультации по программам поддержки малого и микробизнеса;

2 предпринимателя - помощь по написанию бизнес-плана и готовят заявки на грант на расширение бизнеса;



В рамках программы "Доступні кредити 5-7-9%" совместно с Фондом развития предпринимательства ввели дополнительное возмещение части процентов до уровня 0% годовых субъектам микро-, малого и среднего предпринимательства. В этом году 133 таких субъекта по инвестиционным договорам уже получили 8,3 млн грн компенсации кредитной ставки;



С начала действия правительственной программы еРобота 56 предприятий перерабатывающей отрасли Киевщины получили гранты на развитие бизнеса на сумму почти 287,5 млн грн.



С начала года согласовано 53 заявления о предоставлении грантов для ветеранов и членов их семей на создание или развитие собственного бизнеса. Общая сумма почти 24,9 млн грн. Будет создано 101 новое рабочее место;



В рамках программы "Власна справа" с начала года принято 466 положительных решений на выдачу микрогрантов. Их общая сумма почти 109,9 млн грн. Это позволит создать 877 новых рабочих мест в перерабатывающей промышленности, образовании, организации питания;



С начала 2024 в Киевской области выдано 28 кредитов на приобретение жилья по программе еОселя;



Активно развиваются индустриальные парки. На Киевщине зарегистрировано 12 индустриальных парков. Уже работают индустриальные парки «Белая Церковь», «Фастиндастри», другие - развиваются и привлекают инвесторов. Кроме того, парк «Пачворк: Белая Церковь» не включен в Реестр индустриальных парков, но он работает по их принципу. Реализуем идею создания Кластера индустриальных парков Киевщины;

Для увеличения экспорта продукции предприятий Киевщины подписали меморандум с Экспортно-кредитным агентством;



Презентовали органам местного самоуправления каталог «Украинская техника для громад». Он включает 255 единиц техники, которые производятся на 32 предприятиях из 14 областей Украины. 8 предприятий расположены в Киевской области.



На Київщині запускають новий проєкт підтримки ветеранів та їхніх родин