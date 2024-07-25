В Киевской области создают 8 ветеранских хабов для реинтеграции и поддержки ветеранов и их семей. Проект предусматривает консультации, менторские программы, школу предпринимательства и помощь в трудоустройстве. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает УНН.

На Киевщине вводим новый проект поддержки ветеранов и их семей. Речь идет о сопровождении реинтеграции наших защитников и защитниц в профессиональном и социальном развитии - написал Кравченко в Facebook.

Рассказал, что на базе 8 образовательных учреждений области будут действовать специальные ветеранские хабы.

Ветеранские хабы станут площадками:

для нетворкинга и получения консультаций;

индивидуальной поддержки;



планирование карьеры и подготовки к рынку труда.



По словам Кравченко, в учреждениях профессионально-технического образования введут менторские программы для ветеранов и ветеранок и их родных по обучению и содействию трудоустройству, а также их переквалификации.

Кроме этого, будет организована школа предпринимательства. Это учебный курс для начинающих предпринимателей и желающих начать собственное дело.

"Благодаря этому ветераны получат возможность воспользоваться правительственной программой "еРобота". В частности, получить Грант для ветеранов и членов их семей или грант на создание/развитие собственного бизнеса", - указал председатель ОВА.

Изменения в программу "Конкурентоспособная Киевщина" также предусматривают новые инструменты стимулирования трудоустройства защитников.

Прием на работу участников боевых действий стал новым критерием рейтингового отбора субъектов предпринимательства, которым за счет областного бюджета дополнительно будут возмещать часть процентов до уровня 0% в рамках Государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Подробную информацию о проекте можно будет получить в Киевском областном центре занятости и его территориальных подразделениях, офисах "Сделано в Украине" и ЦПАУ региона.

Когенераційні установки та термомодернізація будівель: в ОВА розповіли, як Київщина готується до опалювального сезону