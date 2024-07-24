Киевщина активно готовится к отопительному сезону. В частности регион получит 19 когенерационных установок, в планах также установка компактных газовых теплоэлектростанций. Об этом рассказал председатель Киевской ОГА Руслана Кравченко, передает УНН.

Детали

По словам главы ОГА, власти планируют обеспечить комплексный подход к реализации всех мероприятий, которые сделают Киевщину более энергоустойчивой.

Принял участие в очередном брифинге по преодолению энергетических вызовов, который состоялся под председательством заместителей руководителя Офиса Президента Украины Алексея Кулебы и Ростислава Шурмы. Вместе с представителями правительства, ОВА, органов местного самоуправления, дипломатами и международными партнерами обсудили вопросы быстрого ремонта энергообъектов, защиты энергетической инфраструктуры и создания децентрализованной энергосистемы - рассказал Кравченко.

Он рассказал, что на брифинге обсудили конкретные шаги, которые делают наши международные партнеры для помощи Украине, в частности США и Япония.

Для зв'язку на тлі відключень світла медикам екстреної допомоги на Київщині передали 10 Starlink - Кравченко

В частности обсудили конкретный комплекс мероприятий и потребности регионов, чтобы люди были с теплом, светом и водой зимой.

Киевщина, как и вся Украина работает над установлением когенерационных установок. В ближайшее время в регионе планируется установить 19 таких установок общей мощностью более 50 МВт в громадах Броварского, Бучанского и Вышгородского районов. Продолжается работа по привлечению инвесторов к реализации аналогичных проектов - рассказывает руководитель ОВА.

Кравченко добавил, что ОВА планирует установку в ряде громад Киевщины компактных газовых теплоэлектростанций для объектов образования, медицины и соцзащиты.

Кроме того, Киевщина уже заключила 8 ЭСКО-договоров по внедрению энергоэффективных проектов на общую сумму 128 млн грн. Речь идет о термомодернизации школ, больниц, детских садов и установке солнечных электростанций для объектов критической инфраструктуры.

Реализуем правительственные программы для поддержки энергонезависимости и энергоэффективности физических лиц, ОСМД и ЖСК, бизнеса. Все доступно и без лишней бюрократии. Выбор программ немалый, каждый может выбрать удобную для себя - подытоживает руководитель Киевской ОВА.

Напомним,

Киевская ОГА подписала меморандумы об установке 19 когенерационных установок в 8 населенных пунктах области. Общая мощность установок превысит 50 МВт, обеспечивая электроэнергией и теплом зимой.