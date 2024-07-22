Для связи на фоне отключений света медикам экстренной помощи в Киевской области передали 10 Starlink - Кравченко

10 систем Starlink передали Киевскому областному центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Это должно обеспечить бесперебойную связь для станций "скорой" и бригад экстренной помощи во время отключений электроэнергии. Об этом сообщил в понедельник глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, пишет УНН.

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"Несколько минут на спасение жизни. Это привычная история для каждой бригады экстренной медицинской помощи. Длительное отсутствие электроэнергии значительно усложнило работу медиков. Поэтому работаем над обеспечением их надежной связью. На днях передали Киевскому областному центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф 10 спутниковых систем Starlink", - сообщил Кравченко в Facebook.

По словам главы ОВА, их благодаря неравнодушным жителям региона приобрел благотворительный фонд Сергея Гулиева.

"Благодаря этому станции скорой и бригады экстренной помощи будут с бесперебойным интернетом. Медики будут получать вызовы и оперативно на них реагировать", - отметил Кравченко, выразив благодарность всем, кто в такие сложные времена приобщается к помощи.

В Киевской области из-за сложной ситуации со светом все пункты несокрушимости переведут в рабочий режим - Кравченко