В Киевской области из-за сложной ситуации со светом все пункты несокрушимости переведут в рабочий режим - Кравченко

Все пункты несокрушимости в Киевской области должны быть переведены в рабочий режим. Соответствующее поручение получили все районы и громады области по результатам заседания штаба Совета обороны Киевской области. Об этом во время брифинга сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, пишет УНН.

Ситуация с энергообеспечением сложная. И должны сделать все, чтобы люди имели возможность подзарядить свои мобильные телефоны, гаджеты, вызвать экстренные службы в случае необходимости - подчеркнул Кравченко.

Сейчас, по данным ОВА, уже функционируют 225 пунктов. Готовы к открытию еще 397. Их открывают органы местного самоуправления, подразделения ГСЧС, ответственный бизнес, АО "Укрзализныця".

"Получаю немало жалоб, что люди не знают адресов пунктов. Поэтому поручил ответственным, в первую очередь руководителям громад, обновить все данные и постоянно информировать жителей громад. Четкая информация: место, график и условия работы. Жители не должны по всему населенному пункту бегать и разыскивать, где бы подзарядить телефон или гаджеты", - добавил начальник Киевской ОВА.

Обязательное оснащение пунктов несокрушимости:

свет

интернет

доступ к мобильной связи всех операторов

вода

аптечка

Кравченко также поручил главам районов и громад проанализировать потребность в открытии дополнительных пунктов, учитывая жалобы людей, что в некоторых местах их нет.

Адреса всех пунктов несокрушимости и укрытий можно проверить в чат-боте "Киевщина безопасная" https://t.me/kyivregion_bot.

"Если есть проблемы с работой каких-то из них, там же оставляйте жалобу. Оперативно буду разбираться", - добавил он.

Кроме того, на заседании штаба Совета обороны Киевской области с участием представителей мобильных операторов обсудили вопрос об отсутствии мобильной связи в результате длительного отключения света. "Количество генераторов на станциях, которые предоставляют связь, нужно увеличивать. И мобильные операторы заверили, что уже работают над этим и в ближайшее время увеличат их количество", - добавил Кравченко.

Он также добавил, что все базовые станции оснащены аккумуляторными батареями нового типа, которые должны обеспечивать бесперебойную работу сети в течение нескольких часов. Однако в некоторых местах связь после отключения света исчезает или сразу, или уже через час, поскольку батареи не успевают перезаряжаться из-за длительного отсутствия электроэнергии. Кроме того, исчерпан ресурс действия ряда батарей. Поэтому мобильные операторы должны предоставить объективную информацию о сроках работы аккумуляторов, а в случае необходимости их заменить.

Отстройка на Киевщине: в эксплуатацию ввели 8 объектов, в том числе и разрушенных россиянами - Кравченко