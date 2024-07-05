Киев • УНН
8 объектов, в том числе разрушенных российскими войсками, были введены в эксплуатацию в Киевской области, и еще более 10 - будут введены в эксплуатацию в течение ближайшего месяца в рамках масштабных восстановительных работ.
На Киевщине продолжается масштабное восстановление. Ввели в эксплуатацию 8 объектов, в том числе и объекты, которые были разрушены российскими войсками. Еще более 10 - будут введены в течение ближайшего месяца. Об этом сообщил в Facebook начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает УНН.
По словам председателя ОВА, ввели в эксплуатацию:
2 многоквартирных дома
4 частных дома в Бучанском районе в таких селах:
Дома восстановлены в рамках реализации областной программы. Площадь каждого из них 70 кв.м. На объектах был проведен ряд работ: расчищена территория, обустроены сети электроснабжения, водопровода, канализации и газоснабжения; дома обустроены мебелью.
Как указал Кравченко, в рамках этой областной программы в целом будут построены более 90 частных домов, разрушенных россиянами. Новые дома получат жители 15 громад в 5 районах области.
2 укрытие
Обустроили их в рамках реализации областной программы защиты гражданского населения. Всего по этой программе таких укрытий будет 18.
Как сообщается, сейчас на Киевщине продолжается восстановление и в рамках других проектов. В частности, восстанавливаются частный сектор в Ирпене напротив ЖК "Ирпенские Липки", 5 многоэтажек в Ирпене и Горенке за счет МОМ. Восстановление ряда объектов также финансирует Европейский инвестиционный банк, Фонд энергоэффективности. Также реализуется программа еВідновлення.
В целом, по словам Кравченко, в результате российской агрессии на территории области повреждено или разрушено более 29 тыс. объектов. Отстроено полностью и частично более 17,5 тыс.
Киевщина первая среди областей, которая отстраивается бешеными темпами. Многоквартирные и частные дома, школы, детские сады, медицинские учреждения, инфраструктура, укрытия. Строим все, что нужно для возвращения людей домой и обеспечения их необходимыми социальными условиями.