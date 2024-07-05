На Киевщине продолжается масштабное восстановление. Ввели в эксплуатацию 8 объектов, в том числе и объекты, которые были разрушены российскими войсками. Еще более 10 - будут введены в течение ближайшего месяца. Об этом сообщил в Facebook начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает УНН.

По словам председателя ОВА, ввели в эксплуатацию:

2 многоквартирных дома

м. Ирпень, ул. Давидчука, 42. Это первый из 18 домов, которые восстановили за счет United24 - глобальной инициативы Президента Украины Владимира Зеленского. Сбор средств на восстановление дома открыл известный французский режиссер Мишель Азанавичус. До полномасштабного вторжения России в пятиэтажке жили более 300 человек;

м. Буча, ул. Энергетиков, 2. Дом восстановили за счет Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии. Здание пострадало во время активных боевых действий на Киевщине. В этой пятиэтажке на 80 квартир был значительно поврежден фасад здания, выбиты окна и балконы. Всего за счет ФЛН восстанавливают 84 объекта, из них по 48 - заказчик КОВА.

4 частных дома в Бучанском районе в таких селах:

Калиновка;

Рожив;

Ситняки;

Липовка.

Дома восстановлены в рамках реализации областной программы. Площадь каждого из них 70 кв.м. На объектах был проведен ряд работ: расчищена территория, обустроены сети электроснабжения, водопровода, канализации и газоснабжения; дома обустроены мебелью.

Как указал Кравченко, в рамках этой областной программы в целом будут построены более 90 частных домов, разрушенных россиянами. Новые дома получат жители 15 громад в 5 районах области.

2 укрытие

в Бышевском академическом лицее (Фастовский район) на более 400 кв.м;

в Бородянском профессиональном аграрном лицее (Бучанский район) почти на 200 кв.м.



Обустроили их в рамках реализации областной программы защиты гражданского населения. Всего по этой программе таких укрытий будет 18.

Как сообщается, сейчас на Киевщине продолжается восстановление и в рамках других проектов. В частности, восстанавливаются частный сектор в Ирпене напротив ЖК "Ирпенские Липки", 5 многоэтажек в Ирпене и Горенке за счет МОМ. Восстановление ряда объектов также финансирует Европейский инвестиционный банк, Фонд энергоэффективности. Также реализуется программа еВідновлення.

В целом, по словам Кравченко, в результате российской агрессии на территории области повреждено или разрушено более 29 тыс. объектов. Отстроено полностью и частично более 17,5 тыс.