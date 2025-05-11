Лили Коллинз вернулась к съемкам "Эмили в Париже" с новорожденной дочерью
Киев • УНН
Лили Коллинз вернулась к съемкам сериала "Эмили в Париже" через четыре месяца после рождения дочери, которую назвала "центром мира". На съемках ее поддерживал муж, режиссер Чарли Макдауэлл.
Актриса Лили Коллинз вернулась к съемкам "Эмили в Париже" вместе с новорожденной дочерью на руках. Об этом сообщает Daily Mail, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, прошло всего четыре месяца с тех пор, как Лили Коллинз рассказала о рождении своего первенца, назвав свою дочь "центром нашего мира". И, кажется, она придерживается своего слова: малышка теперь буквально в центре ее съемочного процесса нового сезона "Эмили в Париже".
На новых эксклюзивных снимках 36-летняя актриса, одетая в брючный костюм сине-белого цвета с цветочным принтом для роли сияет, держа на руках свою дочь между дублями.
Ребенок привлек восхищенные взгляды актеров и съемочной группы популярного сериала Netflix, включая Филиппину Леруа-Больё, которая играет начальницу Эмили Сильви.
Рядом был и муж актрисы - 41-летний режиссер Чарли Макдавелл, сын легендарного Малкольма Макдавелла. Он внимательно наблюдал за процессом и был готов помочь с родительскими обязанностями - даже держал наготове муслиновую пеленку.
Напомним
Ранее Daily Mail сообщал, что звезда сериала "Эмили в Париже" Лили Коллинз и ее муж Чарли Макдавелл впервые стали родителями. Ребенок родился от суррогатной мамы.