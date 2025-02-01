Зірка "Емілі в Парижі" стала матір'ю через сурогатне материнство: акторка показала фото

Зірка серіалу "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз та її чоловік Чарлі Макдавелл вперше стали батьками. Дитина народилася від сурогатної мами. Світлини дівчинки Коллінз опублікувала в Instagram, передає УНН.

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"Ласкаво просимо до центру нашого світу - Тув Джейн Макдавелл. Словами ніколи не висловити нашу безмежну вдячність за нашу неймовірну сурогатну матір і всіх, хто допомагав нам на цьому шляху. Ми любимо тебе до місяця і назад", - написала Коллінз.

Пост акторки викликав також і негативні коментарі серед підписників. Зокрема, деякі коментатори обурені використанням сурогатного материнства.

"Багаті люди знову використовують жінок як інкубатори. Що за чорт? Боже, яке розчарування. Торгівля людьми", - ідеться в коментарях.

Її чоловік Чарлі Макдавелл відповів хейтерам.

"Дякую за всі добрі повідомлення і любов. Ми дуже раді та вдячні. Що стосується недобрих повідомлень про сурогатне материнство і наш шлях до народження дитини - нормально не бути експертом у сурогатному материнстві. Нормально не знати, навіщо комусь може знадобитися сурогатна мати, щоб народити дитину. Нормально не знати мотивів сурогатної матері, незалежно від того, що ви припускаєте. І нормально витрачати менше часу на виверження слів ненависті у світ, особливо щодо прекрасної дівчинки, яка принесла багато любові в життя людей", - написав обранець акторки.

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