Звезда "Эмили в Париже" стала матерью через суррогатное материнство: актриса показала фото
Киев • УНН
Актриса Лили Коллинз и ее муж Чарли Макдавелл впервые стали родителями девочки по имени Тув Джейн. Ребенок родился от суррогатной матери, что вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях.
Звезда сериала "Эмили в Париже" Лили Коллинз и ее муж Чарли Макдауэлл впервые стали родителями. Ребенок родился от суррогатной мамы. Фотографии девочки Коллинз опубликовала в Instagram, передает УНН.
Детали
"Добро пожаловать в центр нашего мира - Тув Джейн Макдавелл. Словами никогда не выразить нашу безграничную благодарность за нашу невероятную суррогатную мать и всех, кто помогал нам на этом пути. Мы любим тебя до месяца и обратно", - написала Коллинз.
Пост актрисы вызвал также и негативные комментарии среди подписчиков. В частности, некоторые комментаторы возмущены использованием суррогатного материнства.
"Богатые люди снова используют женщин как инкубаторы. Что за черт? Боже, какое разочарование. Торговля людьми", - говорится в комментариях.
Ее муж Чарли Макдауэлл ответил хейтерам.
"Спасибо за все добрые сообщения и любовь. Мы очень рады и благодарны. Что касается нехороших сообщений о суррогатном материнстве и нашем пути к рождению ребенка - нормально не быть экспертом в суррогатном материнстве. Нормально не знать, зачем кому-то может понадобиться суррогатная мать, чтобы родить ребенка. Нормально не знать мотивов суррогатной матери, независимо от того, что вы предполагаете. И нормально тратить меньше времени на извержение слов ненависти в мир, особенно в отношении прекрасной девочки, которая принесла много любви в жизни людей", - написал избранник актрисы.
Напомним
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