Звезда "Эмили в Париже" стала матерью через суррогатное материнство: актриса показала фото

ukenru
5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы
1 февраля, 06:30 • 106316 просмотра

5 важных изменений в Украине с 1 февраля: банковские лимиты и тарифы

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть
31 января, 18:24 • 139269 просмотра

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов
31 января, 15:47 • 131952 просмотра

Украина ожидает передачу очередной партии F-16 от Нидерландов

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами
31 января, 15:08 • 129156 просмотра

СБУ открыла дело из-за утечки информации с закрытой встречи Буданова с депутатами

Эксклюзив
Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии
31 января, 12:45 • 123542 просмотра

Минэнерго о ситуации в энергосистеме: прорабатываются все возможные сценарии

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК
31 января, 10:37 • 116704 просмотра

Новая функция "Резерв+": как получить направление на ВВК без посещения ТЦК

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ
31 января, 09:18 • 111779 просмотра

Украину в этом году покинут еще около 200 тыс. человек, а желающих возвращаться стало меньше - НБУ

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали
30 января, 18:52 • 123325 просмотра

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали

Эксклюзив
В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений
30 января, 15:12 • 133411 просмотра

В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений

Эксклюзив
Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине - эксперт ответил
30 января, 14:34 • 132517 просмотра

Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине - эксперт ответил

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Угроза атаки баллистикой: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

Угроза атаки баллистикой: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога

1 февраля, 04:15 • 72915 просмотра
Помощники Маска заблокировали доступ к данным миллионов госслужащих США

Помощники Маска заблокировали доступ к данным миллионов госслужащих США

1 февраля, 04:39 • 44121 просмотра
По Украине применяют аварийные отключения после ударов рф

По Украине применяют аварийные отключения после ударов рф

1 февраля, 06:49 • 101714 просмотра
россия нанесла удар по Полтаве: есть попадание в жилой дом

россия нанесла удар по Полтаве: есть попадание в жилой дом

1 февраля, 07:01 • 33568 просмотра
Зима возвращается: синоптики дали прогноз на первый день февраля

Зима возвращается: синоптики дали прогноз на первый день февраля

1 февраля, 07:19 • 53875 просмотра
публикации
Аудит в АРМА: эксперты требуют ответственности Думы и изменений в работе агентства

Аудит в АРМА: эксперты требуют ответственности Думы и изменений в работе агентства

31 января, 17:08 • 126263 просмотра
Вернется ли Владимир Кличко на ринг и с кем может сразиться

Вернется ли Владимир Кличко на ринг и с кем может сразиться

31 января, 15:00 • 133182 просмотра
15 сезонов, 439 матчей, 25 трофеев: капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко покидает клуб

15 сезонов, 439 матчей, 25 трофеев: капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко покидает клуб

30 января, 18:35 • 156295 просмотра
Глава АРМА Дума угрожает участникам конкурсов: обжалование в АМКУ может обернуться уголовным делом

Глава АРМА Дума угрожает участникам конкурсов: обжалование в АМКУ может обернуться уголовным делом

30 января, 15:24 • 171754 просмотра
"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

28 января, 17:46 • 278808 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Звезда "Эмили в Париже" стала матерью через суррогатное материнство: актриса показала фото

Звезда "Эмили в Париже" стала матерью через суррогатное материнство: актриса показала фото

12:50 • 12251 просмотра
Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер февраля: что посмотреть

31 января, 18:24 • 139269 просмотра
Участники Nirvana неожиданно воссоединились на концерте FireAid

Участники Nirvana неожиданно воссоединились на концерте FireAid

31 января, 14:22 • 113950 просмотра
Создатели «Венздей» подогрели интерес фанов ко второму сезону новым тизером

Создатели «Венздей» подогрели интерес фанов ко второму сезону новым тизером

31 января, 10:20 • 127468 просмотра
Селена Гомес высмеяла республиканца, который призвал «депортировать»

Селена Гомес высмеяла республиканца, который призвал «депортировать»

30 января, 15:57 • 130353 просмотра
Актуальное
Звезда "Эмили в Париже" стала матерью через суррогатное материнство: актриса показала фото

Звезда "Эмили в Париже" стала матерью через суррогатное материнство: актриса показала фото

Киев  •  УНН

 • 10889 просмотра

Read in English

Актриса Лили Коллинз и ее муж Чарли Макдавелл впервые стали родителями девочки по имени Тув Джейн. Ребенок родился от суррогатной матери, что вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях.

Звезда сериала "Эмили в Париже" Лили Коллинз и ее муж Чарли Макдауэлл впервые стали родителями. Ребенок родился от суррогатной мамы. Фотографии девочки Коллинз опубликовала в Instagram, передает УНН.

Детали

"Добро пожаловать в центр нашего мира - Тув Джейн Макдавелл. Словами никогда не выразить нашу безграничную благодарность за нашу невероятную суррогатную мать и всех, кто помогал нам на этом пути. Мы любим тебя до месяца и обратно", - написала Коллинз.

Пост актрисы вызвал также и негативные комментарии среди подписчиков. В частности, некоторые комментаторы возмущены использованием суррогатного материнства.

"Богатые люди снова используют женщин как инкубаторы. Что за черт? Боже, какое разочарование. Торговля людьми", - говорится в комментариях.

Ее муж Чарли Макдауэлл ответил хейтерам.

"Спасибо за все добрые сообщения и любовь. Мы очень рады и благодарны. Что касается нехороших сообщений о суррогатном материнстве и нашем пути к рождению ребенка - нормально не быть экспертом в суррогатном материнстве. Нормально не знать, зачем кому-то может понадобиться суррогатная мать, чтобы родить ребенка. Нормально не знать мотивов суррогатной матери, независимо от того, что вы предполагаете. И нормально тратить меньше времени на извержение слов ненависти в мир, особенно в отношении прекрасной девочки, которая принесла много любви в жизни людей", - написал избранник актрисы.

Напомним

Принцесса Беатрис во второй раз стала мамой - она родила дочь Афину Элизабет Роуз. Новорожденная заняла 11-е место в очереди на британский престол, сместив принцессу Евгению на 12-ю позицию.

Павел Башинский

Павел Башинский

Новости МираУНН Lite
instagramInstagram

Обратиться по вопросам размещения рекламы