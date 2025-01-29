Улюблена онука королеви Єлизавети ІІ Беатріс народила доньку

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Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці оголосили про народження доньки Афіни Елізабет Роуз. Новонароджена посіла 11-те місце в черзі на британський престол.

Принцеса Беатріс вдруге стала мамою – вона народила доньку Афіну Елізабет Роуз. Новонароджена посіла 11-те місце в черзі на британський престол, змістивши принцесу Євгенію на 12-ту позицію. Пише УНН з посиланням на Daily Mail.

Деталі

Букінгемський палац оголосив, що принцеса Беатріс стала мамою вдруге – вона народила доньку Афіну Елізабет Роуз. Новонароджена стала 11-ю в черзі на британський престол, посунувши принцесу Євгенію на 12-те місце.

Афіна Елізабет – третя дитина в сім’ї Мапеллі Моцці. Окрім неї, у подружжя є трирічна донька Сієна, а також восьмирічний син Вулфі від першого шлюбу Едоардо з архітекторкою Дарою Хуанг. Принцеса Беатріс неодноразово називала Вулфі своєю "бонусною" дитиною.

У дописі в Instagram Букінгемський палац поділився радісною новиною: 

"Її Королівська Високість принцеса Беатріс і пан Едоардо Мапеллі Моцці щасливі повідомити про народження своєї доньки Афіни Елізабет Роуз Мапеллі Моцці, яка з’явилася на світ у середу, 22 січня, о 12:57".

Афіна Елізабет Роуз стала четвертою онукою принца Ендрю та Сари, герцогині Йоркської. Окрім неї, у родині вже підростають трирічний Август і однорічний Ернест – сини принцеси Євгенії та її чоловіка Джека Бруксбенка.

41-річний Едоардо Мапеллі Моцці поділився радістю в Instagram, назвавши доньку "крихітною та абсолютно досконалою". Він опублікував зворушливу світлину маленької Афіни, загорнутої в ковдру, та написав:

"Афіна Елізабет Роуз Мапеллі Моцці. Минулого тижня ми зустріли нашу маленьку Афіну, і вона вже зачарувала нас усіх, включно з Вулфі та Сієною. Наші серця переповнені любов’ю до тебе, крихітко Афіно. Ми з Беатріс щиро вдячні чудовому персоналу лікарні Челсі і Вестмінстера за їхню виняткову турботу та підтримку в цей особливий момент".

Нагадаємо 

Меган Маркл роками ставала об’єктом різноманітних глузливих прізвиськ в Інтернеті, таких як "Я-здобула", "Герцогиня-труднощі" та "МеМеМеган". Однак, одним із найнеочікуваніших було прізвисько "Вольфрам", яке, за повідомленнями, дав їй тоді ще принц Чарльз, підкреслюючи її "жорсткий" і "непохитний" характер.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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