Улюблена онука королеви Єлизавети ІІ Беатріс народила доньку
Київ • УНН
Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці оголосили про народження доньки Афіни Елізабет Роуз. Новонароджена посіла 11-те місце в черзі на британський престол.
Принцеса Беатріс вдруге стала мамою – вона народила доньку Афіну Елізабет Роуз. Новонароджена посіла 11-те місце в черзі на британський престол, змістивши принцесу Євгенію на 12-ту позицію. Пише УНН з посиланням на Daily Mail.
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Букінгемський палац оголосив, що принцеса Беатріс стала мамою вдруге – вона народила доньку Афіну Елізабет Роуз. Новонароджена стала 11-ю в черзі на британський престол, посунувши принцесу Євгенію на 12-те місце.
Афіна Елізабет – третя дитина в сім’ї Мапеллі Моцці. Окрім неї, у подружжя є трирічна донька Сієна, а також восьмирічний син Вулфі від першого шлюбу Едоардо з архітекторкою Дарою Хуанг. Принцеса Беатріс неодноразово називала Вулфі своєю "бонусною" дитиною.
У дописі в Instagram Букінгемський палац поділився радісною новиною:
"Її Королівська Високість принцеса Беатріс і пан Едоардо Мапеллі Моцці щасливі повідомити про народження своєї доньки Афіни Елізабет Роуз Мапеллі Моцці, яка з’явилася на світ у середу, 22 січня, о 12:57".
Афіна Елізабет Роуз стала четвертою онукою принца Ендрю та Сари, герцогині Йоркської. Окрім неї, у родині вже підростають трирічний Август і однорічний Ернест – сини принцеси Євгенії та її чоловіка Джека Бруксбенка.
41-річний Едоардо Мапеллі Моцці поділився радістю в Instagram, назвавши доньку "крихітною та абсолютно досконалою". Він опублікував зворушливу світлину маленької Афіни, загорнутої в ковдру, та написав:
"Афіна Елізабет Роуз Мапеллі Моцці. Минулого тижня ми зустріли нашу маленьку Афіну, і вона вже зачарувала нас усіх, включно з Вулфі та Сієною. Наші серця переповнені любов’ю до тебе, крихітко Афіно. Ми з Беатріс щиро вдячні чудовому персоналу лікарні Челсі і Вестмінстера за їхню виняткову турботу та підтримку в цей особливий момент".
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