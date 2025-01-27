Стало відомо, яке прізвисько король Чарльз дав Меган Маркл 

Меган Маркл роками ставала об’єктом різноманітних глузливих прізвиськ в Інтернеті, таких як "Я-здобула", "Герцогиня-труднощі" та "МеМеМеган". Однак, одним із найнеочікуваніших було прізвисько "Вольфрам", яке, за повідомленнями, дав їй тоді ще принц Чарльз, підкреслюючи її "жорсткий" і "непохитний" характер, передає УНН з посиланням на Daily Mail.

Хоча порівняння з металом може здатися незвичним, принц Чарльз мав на меті зробити комплімент, назвавши Меган Маркл "Вольфрамом". Це прізвисько, яке відображало її "жорсткість" і "стійкість", закріпилося за нею як символ поваги. У королівській сім’ї вже давно прийнято давати одне одному прізвиська, і для 76-річного Чарльза це був спосіб привітати 43-річну Меган у родині.

Цікаво, що сама Меган звикла до інших імен. Її справжнє ім’я - Рейчел, але вона воліла використовувати друге ім’я - Меган.

Прізвисько "Вольфрам" вперше прозвучало на початку спільного життя Меган і Гаррі як працюючих членів королівської сім’ї.

Метал вольфрам, відомий своєю міцністю та високою температурою плавлення, став символом стійкості Меган. Ця якість проявилася під час її публічного дебюту у лютому 2018 року на Форумі Королівської фундації разом із Гаррі, Вільямом та Кейт. Як зазначала Кеті Ніколл у своїй книзі "Нові королівські особи", Меган демонструвала впевненість, пристрасність та харизматичність, які зробили її "зіркою".

Чарльз і Меган зблизилися після цієї події, і він навіть повів її до вівтаря під час весілля у травні 2018 року, коли її батько Томас не зміг бути присутнім через проблеми зі здоров’ям. За словами джерел, Чарльз був "глибоко зворушений" таким проханням.

Нагадаємо

Герцогиня Сассекська Меган Маркл повернулася в соціальні мережі та вже отримала першу критику, через те, що вимкнула коментарі під своїм дописом.