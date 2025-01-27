Стало известно, какое прозвище король Чарльз дал Меган Маркл

Меган Маркл годами становилась объектом различных насмешливых прозвищ в Интернете, таких как «Я-добыла», «Герцогиня-трудности» и «МеМеМеган». Однако, одним из самых неожиданных было прозвище «Вольфрам», которое, по сообщениям, дал ей тогда еще принц Чарльз, подчеркивая ее «жесткий» и «непоколебимый» характер, передает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Хотя сравнение с металлом может показаться необычным, принц Чарльз имел целью сделать комплимент, назвав Меган Маркл «Вольфрамом». Это прозвище, которое отражало ее «жесткость» и «стойкость», закрепилось за ней как символ уважения. В королевской семье уже давно принято давать друг другу прозвища, и для 76-летнего Чарльза это был способ поздравить 43-летнюю Меган в семье.

Интересно, что сама Меган привыкла к другим именам. Ее настоящее имя - Рейчел, но она предпочитала использовать второе имя - Меган.

Прозвище «Вольфрам» впервые прозвучало в начале совместной жизни Меган и Гарри как работающих членов королевской семьи.

Металл вольфрам, известный своей прочностью и высокой температурой плавления, стал символом стойкости Меган. Это качество проявилось во время ее публичного дебюта в феврале 2018 года на Форуме Королевского фонда вместе с Гарри, Уильямом и Кейт. Как отмечала Кэти Николл в своей книге «Новые королевские особы», Меган демонстрировала уверенность, страстность и харизматичность, которые сделали ее «звездой».

Чарльз и Меган сблизились после этого события, и он даже повел ее к алтарю во время свадьбы в мае 2018 года, когда ее отец Томас не смог присутствовать из-за проблем со здоровьем. По словам источников, Чарльз был «глубоко тронут» такой просьбой.

Напомним

Герцогиня Сассекская Меган Маркл вернулась в социальные сети и уже получила первую критику, из-за того, что выключила комментарии под своим сообщением.