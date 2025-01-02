Меган Маркл повернулася в Instagram і відразу викликала ажіотаж
Київ • УНН
Герцогиня Сассекська опублікувала відео на пляжі в білому костюмі, де написала "2025" на піску. Вимкнення коментарів під дописом викликало критику в соціальних мережах.
Герцогиня Сассекська Меган Маркл повернулася в соціальні мережі та вже отримала першу критику, через те, що вимкнула коментарі під своїм дописом, пише УНН з посиланням на Daily Mail.
Деталі
43-річна герцогиня Сассекська повернулася в Instagram, опублікувавши коротке відео, на якому вона на пляжі в білому костюмі.
На відео, яке, імовірно, було знято її чоловіком, принцом Гаррі, Меган біжить по узбережжю, і вітер розвиває її волосся.
Також на відео видно, як герцогиня на мокрому піску написала "2025".
Пост одразу ж привернув увагу десятків тисяч людей і викликав масовий ажіотаж в Інтернеті.
Герцогиня Сассекська швидко вимкнула коментарі до відео, проте цей крок викликав бурхливу реакцію з боку інших користувачів соціальних мереж.
Хтось назвав її "боягузкою" через те, що вона їх вимкнула, а хтось похвалив.
"Меган Маркл все ще боягузка. Вона вимкнула коментарі", - написала одна жінка в соціальній мережі X.
Нагадаємо
Принц Гаррі та Меган Маркл опублікували святкову листівку з фото своїх дітей. Шанувальники були вражені довгим волоссям трирічної принцеси Лілібет, яку не бачили з 2022 року.