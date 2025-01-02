Меган Маркл вернулась в Instagram и сразу вызвала ажиотаж
Киев • УНН
Герцогиня Сассекская опубликовала видео на пляже в белом костюме, где написала «2025» на песке. Отключение комментариев под сообщением вызвало критику в социальных сетях.
Герцогиня Сассекская Меган Маркл вернулась в социальные сети и уже получила первую критику, из-за того, что выключила комментарии под своим сообщением, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.
Детали
43-летняя герцогиня Сассекская вернулась в Instagram, опубликовав короткое видео, на котором она на пляже в белом костюме.
На видео, которое, предположительно, было снято ее мужем, принцем Гарри, Меган бежит по побережью, и ветер развивает ее волосы.
Также на видео видно, как герцогиня на мокром песке написала «2025».
Пост сразу же привлек внимание десятков тысяч людей и вызвал массовый ажиотаж в Интернете.
Герцогиня Сассекская быстро выключила комментарии к видео, однако этот шаг вызвал бурную реакцию со стороны других пользователей социальных сетей.
Кто-то назвал ее «трусихой» из-за того, что она их выключила, а кто-то похвалил.
«Меган Маркл все еще трусиха. Она выключила комментарии», - написала одна женщина в социальной сети X.
Напомним
Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали праздничную открытку с фото своих детей. Поклонники были поражены длинными волосами трехлетней принцессы Лилибет, которую не видели с 2022 года.