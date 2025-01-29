Любимая внучка королевы Елизаветы II Беатрис родила дочь
Киев • УНН
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци объявили о рождении дочери Афины Элизабет Роуз. Новорожденная заняла 11-е место в очереди на британский престол.
Принцесса Беатрис во второй раз стала мамой - она родила дочь Афину Элизабет Роуз. Новорожденная заняла 11-е место в очереди на британский престол, сместив принцессу Евгению на 12-ю позицию. Пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.
Детали
Букингемский дворец объявил, что принцесса Беатрис стала мамой во второй раз - она родила дочь Афину Элизабет Роуз. Новорожденная стала 11-й в очереди на британский престол, подвинув принцессу Евгению на 12-е место.
Афина Элизабет - третий ребенок в семье Мапелли Моцци. Кроме нее, у супругов есть трехлетняя дочь Сиена, а также восьмилетний сын Вулфи от первого брака Эдоардо с архитектором Дарой Хуанг. Принцесса Беатрис неоднократно называла Вулфи своим "бонусным" ребенком.
В заметке в Instagram Букингемский дворец поделился радостной новостью:
"Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис и господин Эдоардо Мапелли Моцци счастливы сообщить о рождении своей дочери Афины Элизабет Роуз Мапелли Моцци, которая появилась на свет в среду, 22 января, в 12:57".
Афина Элизабет Роуз стала четвертой внучкой принца Эндрю и Сары, герцогини Йоркской. Кроме нее, в семье уже подрастают трехлетний Август и годовалый Эрнест - сыновья принцессы Евгении и ее мужа Джека Бруксбэнка.
41-летний Эдоардо Мапелли Моцци поделился радостью в Instagram, назвав дочь "крошечной и абсолютно совершенной". Он опубликовал трогательную фотографию маленькой Афины, завернутой в одеяло, и написал:
"Афина Элизабет Роуз Мапелли Моцци. На прошлой неделе мы встретили нашу маленькую Афину, и она уже очаровала нас всех, включая Вулфи и Сиену. Наши сердца переполнены любовью к тебе, крошка Афина. Мы с Беатрис искренне благодарны замечательному персоналу больницы Челси и Вестминстера за их исключительную заботу и поддержку в этот особенный момент".
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