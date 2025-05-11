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Лілі Коллінз повернулася до зйомок "Емілі в Парижі" з новонародженою донькою

Київ • УНН

 • 606 перегляди

Лілі Коллінз повернулася до зйомок серіалу "Емілі в Парижі" через чотири місяці після народження доньки, яку назвала "центром світу". На зйомках її підтримував чоловік, режисер Чарлі Макдавелл.

Лілі Коллінз повернулася до зйомок "Емілі в Парижі" з новонародженою донькою

Акторка Лілі Коллінз повернулася до зйомок "Емілі в Парижі" разом із новонародженою донькою на руках. Про це повідомляє Daily Mail, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, минуло всього чотири місяці відтоді, як Лілі Коллінз розповіла про народження свого первістка, назвавши свою доньку "центром нашого світу". І, здається, вона дотримується свого слова: маля тепер буквально у центрі її знімального процесу нового сезону "Емілі в Парижі".

На нових ексклюзивних знімках 36-річна акторка, одягнена в брючний костюм синьо-білого кольору з квітковим принтом для ролі сяє, тримаючи на руках свою доньку між дублями.

Дитина привернула захоплені погляди акторів і знімальної групи популярного серіалу Netflix, включно з Філіпіною Леруа-Больє, яка грає начальницю Емілі Сільві.

Поруч був і чоловік акторки - 41-річний режисер Чарлі Макдавелл, син легендарного Малкольма Макдавелла. Він уважно спостерігав за процесом і був готовий допомогти з батьківськими обов’язками — навіть тримав напоготові муслінову пелюшку.

Нагадаємо

Раніше Daily Mail повідомляв, що зірка серіалу "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз та її чоловік Чарлі Макдавелл вперше стали батьками. Дитина народилася від сурогатної мами.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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