Лілі Коллінз повернулася до зйомок "Емілі в Парижі" з новонародженою донькою
Київ • УНН
Лілі Коллінз повернулася до зйомок серіалу "Емілі в Парижі" через чотири місяці після народження доньки, яку назвала "центром світу". На зйомках її підтримував чоловік, режисер Чарлі Макдавелл.
Акторка Лілі Коллінз повернулася до зйомок "Емілі в Парижі" разом із новонародженою донькою на руках. Про це повідомляє Daily Mail, пише УНН.
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Як повідомляється, минуло всього чотири місяці відтоді, як Лілі Коллінз розповіла про народження свого первістка, назвавши свою доньку "центром нашого світу". І, здається, вона дотримується свого слова: маля тепер буквально у центрі її знімального процесу нового сезону "Емілі в Парижі".
На нових ексклюзивних знімках 36-річна акторка, одягнена в брючний костюм синьо-білого кольору з квітковим принтом для ролі сяє, тримаючи на руках свою доньку між дублями.
Дитина привернула захоплені погляди акторів і знімальної групи популярного серіалу Netflix, включно з Філіпіною Леруа-Больє, яка грає начальницю Емілі Сільві.
Поруч був і чоловік акторки - 41-річний режисер Чарлі Макдавелл, син легендарного Малкольма Макдавелла. Він уважно спостерігав за процесом і був готовий допомогти з батьківськими обов’язками — навіть тримав напоготові муслінову пелюшку.
Нагадаємо
Раніше Daily Mail повідомляв, що зірка серіалу "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз та її чоловік Чарлі Макдавелл вперше стали батьками. Дитина народилася від сурогатної мами.