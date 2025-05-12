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Неделя трансформаций, эмоциональной глубины и неожиданных изменений: астрологический прогноз на 12–18 мая
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Неделя трансформаций, эмоциональной глубины и неожиданных изменений: астрологический прогноз на 12–18 мая

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Неделя трансформаций, эмоциональной глубины и неожиданных изменений: астрологический прогноз на 12–18 мая

Киев • УНН

 • 806 просмотра

Астролог Ксения Базиленко поделилась подробным прогнозом для всех знаков Зодиака.

Неделя трансформаций, эмоциональной глубины и неожиданных изменений: астрологический прогноз на 12–18 мая

На этой неделе Полнолуние в Скорпионе усилит интуицию и желание перемен, а соединение Солнца и Урана даст импульс обновления. Что ждет представителей всех знаков Зодиака -  специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко. 

Главное событие недели — Полнолуние в Скорпионе (12 мая, 19:56 по Киеву)

На этой неделе нас ждет одно из самых энергетически насыщенных астрологических явлений — Полнолуние в Скорпионе, которое состоится в понедельник, 12 мая. Как всегда во время полнолуния, Солнце противостоит Луне. Это создает мощный энергетический фон, усиливая эмоциональную чувствительность, интуицию и желание срочно что-то изменить.

Солнце в Тельце стремится к стабильности, накоплению и гармонии. Луна в Скорпионе, наоборот, тянет к глубоким трансформациям и внутренним сдвигам. Этот конфликт между стремлением к покою и необходимостью перемен создает напряжение, которое может подтолкнуть к важным решениям — хотя это не лучшее время для резких шагов

- рассказала Базиленко. 

Особенностью этого полнолуния, по словам астролога, является соединение Солнца с Ураном, что делает его по-настоящему ураническим. Это время прорывов, неожиданных озарений, стремления к свободе и полной перезагрузке. Возможны резкие повороты судьбы — как на внутреннем уровне, так и во внешней реальности.

Напряженные аспекты: Меркурий, Плутон и Черная Луна

Существенное напряжение формирует Меркурий в Тельце, который будет в жестком квадрате к Плутону и образует тау-квадрат с Черной Луной. Это может проявиться в виде:

  • категорических высказываний;
    • резких публичных заявлений;
      • неспособности услышать другую точку зрения;
        • идеологических конфликтов;
          • манипуляций и искажения фактов.

            Будьте осторожны в переговорах и личных разговорах — неделя не способствует легкому пониманию. Возможны эмоциональные вспышки, информационное давление, неправда или искажение фактов. Также этот аспект может вызвать природные явления — незначительные землетрясения, порывы ветра, техногенные сбои

            - призывает астролог. 

            Соединение Солнца и Урана: 17–18 мая

            Кульминацией недели станет точное соединение Солнца и Урана 17–18 мая. Оно принесет мощный импульс обновления, открытий, технологических скачков и неожиданных решений в общественной и политической жизни.

            Особенно интересным будет тригон этого соединения к Луне, который накануне соединится с Плутоном. Это может принести:

            • кардинальные изменения в жизни;
              • пробуждение внутренней силы;
                • успехи в технической, научной и IT-сферах;
                  • масштабные реформы или революционные шаги.

                    Уран также может проявить свою нестабильную сторону: на этой неделе возможны перебои с электроэнергией, сбои в интернете и других системах связи, особенно ближе к выходным. Это могут быть как локальные неисправности, так и часть более широких технических сбоев.

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                    Гармония Венеры и Марса: творчество и любовь

                    На протяжении всей недели сохраняется благоприятный тригон между Венерой в Овне и Марсом во Льве, что усилит:

                    • творческий подъем;
                      • пылкое влюбление;
                        • стремление к яркой, насыщенной жизни;
                          • появление новых звезд в мире искусства и моды.

                            Это прекрасное время для начала романтических историй, творческих проектов, а также для радости и наслаждения жизнью

                            - указала Базиленко. 

                            Циклы Луны: ритмы недели

                            12–13 мая (до 11:36) — Луна в Скорпионе, период Полнолуния. Эмоции на грани. Лучше воздержаться от важных решений.

                            13 мая (с 11:40) – 15 мая (до 23:00) — Луна в Стрельце. Растет активность, коммуникация, стремление к впечатлениям.

                            14 мая — благоприятный день для любви, искусства и финансов.

                            15 мая — осторожно с амбициями: возможны конфликты из-за тау-квадрата с Юпитером, Сатурном и Нептуном.

                            15 мая (с 23:00) – 18 мая (до 8:30) — Луна в Козероге. Эмоции становятся сдержанными, усиливается концентрация.

                            Вечер 16 мая — хорошее время для встреч, переговоров и знакомств.

                            С 8:30 18 мая — Луна переходит в Водолей и соединяется с Плутоном, образуя гармоничный аспект к Солнцу и Урану. Это день глубоких и, возможно, счастливых перемен.

                            Вывод: неделя обновления и судьбоносных поворотов

                            "Перед нами — ураническая неделя, насыщенная аспектами трансформации, прорывов и эмоциональной глубины.

                            Мы можем почувствовать переворот в сознании, желание освободиться от старого и перейти на новый уровень жизни.

                            В мире возможны резкие политические шаги, технологические прорывы и нестабильность, включая трудности с коммуникациями и технические сбои.

                            Но для каждого из нас — это шанс выйти за пределы привычного, отпустить устаревшее и поверить в обновление.

                            Будьте внимательны, но открыты к переменам. На этой неделе судьба может преподнести неожиданные подарки", - призвала Базиленко. 

                            Гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю 12–18 мая 2025 года

                            Овны

                            Для вас эта неделя будет очень романтичной и наполненной энергией. Вы почувствуете вдохновение и желание творить. Наибольшие возможности появятся именно в финансовой сфере — неожиданно может найтись решение для запуска собственного дела или новые источники дохода. Однако в день Полнолуния, в понедельник, стоит быть особенно внимательными: лучше отложить важные решения. В целом — прекрасная неделя, полная вдохновения.

                            Тельцы

                            Жизнь уже длительное время меняется, а на этой неделе изменения могут достичь пика. Неожиданные события, переломные моменты — все это возможно. Но главное — начните с себя. Избавляйтесь от всего старого, отжившего, наведите порядок в мыслях, образе, ценностях. Напишите новые цели и двигайтесь к ним. Ваше обновление уже на пороге.

                            Близнецы

                            Эта неделя откроет двери к глубокой внутренней трансформации. Самое время освободиться от страхов, сомнений и всего лишнего, что мешает двигаться вперед. Проработайте свое эмоциональное состояние — именно с него начнутся все важные изменения. Внешне может быть нестабильно, но внутреннее очищение подарит уверенность и спокойствие.

                            Раки

                            Вас ждет неделя глубоких изменений в планах, новых идей и возможностей. Возможны неожиданные знакомства с людьми, которые станут вашими союзниками, а впоследствии — настоящими друзьями. Не бойтесь трансформаций — прыгайте в новое с открытым сердцем. Вы уже готовы к переменам.

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                            Львы

                            Эта неделя наполнит вас энергией, уверенностью и счастливыми совпадениями. На горизонте — неожиданные возможности, связанные с карьерой и новыми целями. Вероятна поддержка от руководства или важной особы. Также возможны приятные события в личной жизни. Единственное предостережение — будьте мягче в высказываниях, не действуйте слишком резко.

                            Девы

                            На этой неделе возможно большое обновление в вашем сознании. Вы можете осознать, что пришло время учиться чему-то новому, и найти интересные курсы или программы. Также вероятны поездки за границу, знакомства с иностранными партнерами или решение документальных вопросов, связанных с путешествиями. Прекрасный период для интеллектуального и жизненного роста.

                            Весы

                            Время перемен и неожиданных событий. Могут быть удивительные встречи, рискованные, но интересные решения, которые перевернут вашу жизнь. Не бойтесь действовать нестандартно — именно в новом и необычном будет скрывается успех. Это период перезагрузки и большой внутренней силы.

                            Скорпионы

                            Полнолуние происходит именно в вашем знаке, поэтому с начала недели будьте внимательны к своим эмоциям. Это мощное время для преобразований — как внутренних, так и внешних. Новые возможности откроются через партнерство — как в бизнесе, так и в личной жизни. Могут неожиданно разрешиться затяжные ситуации в окружении.

                            Стрельцы

                            Эта неделя будет насыщенной эмоциями. Однако важно научиться управлять ими, ведь вас ждут значимые обновления — в частности, в профессиональной сфере. Возможна удачная смена работы или переосмысление своего пути. Также, если были проблемы со здоровьем, сейчас возможно неожиданное и быстрое улучшение.

                            Козероги

                            Эта неделя особенно повлияет на вашу личную жизнь. Вы захотите почувствовать новизну в отношениях или встретить нового человека. Не закрывайтесь в себе — откройтесь новому опыту, эмоциям, романтике. Это источник вдохновения и ресурса для ваших будущих целей. Обратите внимание на детей — они могут стать для вас источником радости и удачи.

                            Водолеи

                            Вас ждет трансформационная неделя, особенно в отношениях с семьей. Возможны неожиданные встречи с родными, визиты к родителям или решение жилищных вопросов. Также возможны переезды. В конце недели получите новый взгляд на привычные вещи и нестандартное решение проблем, которые долго не удавалось решить.

                            Рыбы

                            Неделя будет очень активной в информационном плане. Неожиданные встречи, знакомства, новости — все это может привести к глубоким изменениям. Не сидите дома — выходите в люди, коммуницируйте. Особенно удачное время для тех, кто работает в сфере новейших технологий, информации, торговли — вас ждет успех и новые возможности. Мир открывается — действуйте!

                            Лилия Подоляк

                            Лилия Подоляк

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