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Тиждень трансформацій, емоційної глибини та неочікуваних змін: астрологічний прогноз на 12–18 травня
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05:40 • 1630 перегляди

Тиждень трансформацій, емоційної глибини та неочікуваних змін: астрологічний прогноз на 12–18 травня

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Тиждень трансформацій, емоційної глибини та неочікуваних змін: астрологічний прогноз на 12–18 травня

Київ • УНН

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Астролог Ксенія Базиленко поділилась детальним прогнозом для всіх знаків Зодіаку.

Тиждень трансформацій, емоційної глибини та неочікуваних змін: астрологічний прогноз на 12–18 травня

Цього тижня Повня у Скорпіоні посилить інтуїцію і бажання змін, а з'єднання Сонця й Урана дасть імпульс оновлення. Що чекає представників усіх знаків Зодіаку -  спеціально для читачів УНН розповіла професійна астрологиня Ксенія Базиленко. 

Головна подія тижня — Повня у Скорпіоні (12 травня, 19:56 за Києвом)

Цього тижня на нас чекає одне з найбільш енергетично насичених астрологічних явищ — Повня у Скорпіоні, яка відбудеться у понеділок, 12 травня. Як завжди під час повні, Сонце протистоїть Місяцю. Це створює потужний енергетичний фон, підсилюючи емоційну чутливість, інтуїцію та бажання терміново щось змінити.

Сонце в Тільці прагне до стабільності, накопичення і гармонії. Місяць у Скорпіоні, навпаки, тягне до глибоких трансформацій та внутрішніх зрушень. Цей конфлікт між прагненням до спокою та необхідністю змін створює напруження, що може підштовхнути до важливих рішень — хоча це не найкращий час для різких кроків

- розповіла Базиленко. 

Особливістю цієї повні, за словами астролога, є з'єднання Сонця з Ураном, що робить її по-справжньому уранічною. Це час проривів, несподіваних осяянь, прагнення до свободи та повного перезавантаження. Можливі різкі повороти долі — як на внутрішньому рівні, так і в зовнішній реальності.

Напружені аспекти: Меркурій, Плутон і Чорна Місяць

Суттєве напруження формує Меркурій у Тільці, який буде в жорсткому квадраті до Плутона та утворює тау-квадрат із Чорною Місяцем. Це може проявитися у вигляді:

  • категоричних висловлювань;
    • різких публічних заяв;
      • нездатності почути іншу точку зору;
        • ідеологічних конфліктів;
          • маніпуляцій та викривлення фактів.

            Будьте обережні у переговорах та особистих розмовах — тиждень не сприяє легкому порозумінню. Можливі емоційні спалахи, інформаційний тиск, неправда або спотворення фактів. Також цей аспект може викликати природні явища — незначні землетруси, пориви вітру, техногенні збої

            - закликає астролог. 

            З'єднання Сонця й Урана: 17–18 травня

            Кульмінацією тижня стане точне з'єднання Сонця й Урана 17–18 травня. Воно принесе потужний імпульс оновлення, відкриттів, технологічних стрибків та неочікуваних рішень у суспільному й політичному житті.

            Особливо цікавим буде тригон цього з'єднання до Місяця, який напередодні з'єднається з Плутоном. Це може принести:

            • кардинальні зміни в житті;
              • пробудження внутрішньої сили;
                • успіхи у технічній, науковій та IT-сферах;
                  • масштабні реформи чи революційні кроки.

                    Уран також може проявити свою нестабільну сторону: цього тижня можливі перебої з електроенергією, збої в інтернеті та інших системах зв’язку, особливо ближче до вихідних. Це можуть бути як локальні несправності, так і частина ширших технічних збоїв.

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                    Гармонія Венери й Марса: творчість і кохання

                    Упродовж усього тижня зберігається сприятливий тригон між Венерою в Овні та Марсом у Леві, що посилить:

                    • творчий підйом;
                      • палке закохування;
                        • прагнення до яскравого, насиченого життя;
                          • появу нових зірок у світі мистецтва й моди.

                            Це чудовий час для початку романтичних історій, творчих проєктів, а також для радості та насолоди життям

                            - вказала Базиленко. 

                            Цикли Місяця: ритми тижня

                            12–13 травня (до 11:36) — Місяць у Скорпіоні, період Повні. Емоції на межі. Краще утриматися від важливих рішень.

                            13 травня (з 11:40) – 15 травня (до 23:00) — Місяць у Стрільці. Зростає активність, комунікація, прагнення до вражень.

                            14 травня — сприятливий день для кохання, мистецтва та фінансів.

                            15 травня — обережно з амбіціями: можливі конфлікти через тау-квадрат з Юпітером, Сатурном і Нептуном.

                            15 травня (з 23:00) – 18 травня (до 8:30) — Місяць у Козерозі. Емоції стають стриманими, посилюється концентрація.

                            Вечір 16 травня — гарний час для зустрічей, переговорів і знайомств.

                            З 8:30 18 травня — Місяць переходить у Водолій і з’єднується з Плутоном, утворюючи гармонійний аспект до Сонця й Урана. Це день глибоких і, можливо, щасливих змін.

                            Висновок: тиждень оновлення і доленосних поворотів

                            "Перед нами — уранічний тиждень, насичений аспектами трансформації, проривів та емоційної глибини.

                            Ми можемо відчути переворот у свідомості, бажання звільнитися від старого і перейти на новий рівень життя.

                            У світі можливі різкі політичні кроки, технологічні прориви та нестабільність, включаючи труднощі з комунікаціями й технічні збої.

                            Але для кожного з нас — це шанс вийти за межі звичного, відпустити застаріле і повірити в оновлення.

                            Будьте уважні, але відкриті до змін. Цього тижня доля може піднести неочікувані подарунки", - закликала Базиленко. 

                            Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на тиждень 12–18 травня 2025 року

                            Овни

                            Для вас цей тиждень буде дуже романтичним і наповненим енергією. Ви відчуєте натхнення та бажання творити. Найбільші можливості з’являться саме у фінансовій сфері — несподівано може знайтися рішення для запуску власної справи або нові джерела доходу. Проте в день Повні, у понеділок, варто бути особливо уважними: краще відкласти важливі рішення. У цілому — чудовий тиждень, сповнений натхнення.

                            Тільці

                            Життя вже тривалий час змінюється, а цього тижня зміни можуть досягти піку. Несподівані події, переломні моменти — все це можливо. Але головне — почніть із себе. Позбавляйтеся усього старого, віджилого, наведіть лад у думках, образі, цінностях. Напишіть нові цілі й рухайтесь до них. Ваше оновлення вже на порозі.

                            Близнюки

                            Цей тиждень відкриє двері до глибокої внутрішньої трансформації. Саме час звільнитися від страхів, сумнівів і всього зайвого, що заважає рухатися вперед. Пропрацюйте свій емоційний стан — саме з нього розпочнуться всі важливі зміни. Ззовні може бути нестабільно, але внутрішнє очищення подарує впевненість і спокій.

                            Раки

                            На вас чекає тиждень глибоких змін у планах, нових ідей і можливостей. Можливі несподівані знайомства з людьми, які стануть вашими союзниками, а згодом — справжніми друзями. Не бійтеся трансформацій — стрибайте у нове з відкритим серцем. Ви вже готові до змін.

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                            Леви

                            Цей тиждень наповнить вас енергією, впевненістю та щасливими збігами. На горизонті — несподівані можливості, пов’язані з кар’єрою та новими цілями. Імовірна підтримка від керівництва або важливої особи. Також можливі приємні події в особистому житті. Єдине застереження — будьте м’якшими у висловлюваннях, не дійте надто різко.

                            Діви

                            На цьому тижні можливе велике оновлення у вашій свідомості. Ви можете усвідомити, що настав час вчитися чомусь новому, і знайти цікаві курси чи програми. Також імовірні поїздки за кордон, знайомства з іноземними партнерами чи вирішення документальних питань, пов’язаних з подорожами. Прекрасний період для інтелектуального та життєвого зростання.

                            Терези

                            Час змін і несподіваних подій. Можуть бути дивовижні зустрічі, ризиковані, але цікаві рішення, які перевернуть ваше життя. Не бійтеся діяти нестандартно — саме у новому та незвичному буде криється успіх. Це період перезавантаження і великої внутрішньої сили.

                            Скорпіони

                            Повня відбувається саме у вашому знаку, тож з початку тижня будьте уважні до своїх емоцій. Це потужний час для перетворень — як внутрішніх, так і зовнішніх. Нові можливості відкриються через партнерство — як у бізнесі, так і в особистому житті. Можуть несподівано вирішитися затяжні ситуації в оточенні.

                            Стрільці

                            Цей тиждень буде насиченим емоціями. Проте важливо навчитися керувати ними, адже вас чекають значущі оновлення — зокрема в професійній сфері. Можлива вдала зміна роботи або переосмислення свого шляху. Також, якщо були проблеми зі здоров’ям, зараз можливе неочікуване й швидке покращення.

                            Козероги

                            Цей тиждень особливо вплине на ваше особисте життя. Ви захочете відчути новизну в стосунках або зустріти нову людину. Не закривайтеся у собі — відкрийтесь новому досвіду, емоціям, романтиці. Це джерело натхнення і ресурсу для ваших майбутніх цілей. Зверніть увагу на дітей — вони можуть стати для вас джерелом радості та удачі.

                            Водолії

                            Вас чекає трансформаційний тиждень, особливо у стосунках із родиною. Можливі неочікувані зустрічі з рідними, візити до батьків або вирішення житлових питань. Також можливі переїзди. У кінці тижня отримаєте новий погляд на звичні речі та нестандартне рішення проблем, які довго не вдавалось розв’язати.

                            Риби

                            Тиждень буде дуже активним в інформаційному плані. Несподівані зустрічі, знайомства, новини — усе це може привести до глибоких змін. Не сидіть вдома — виходьте в люди, комунікуйте. Особливо вдалий час для тих, хто працює у сфері новітніх технологій, інформації, торгівлі — на вас чекає успіх і нові можливості. Світ відкривається — дійте!

                            Лілія Подоляк

                            Лілія Подоляк

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