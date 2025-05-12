Эксперт Козаченко об аграрной науке: лидерство в селекции сохраняется, но есть риски

Инициатива Фонда государственного имущества Украины об отчуждении 135 тыс. га земель у Национальной академии аграрных наук Украины может привести к остановке важных научных исследований в сфере селекции и аграрного производства. Об этом заявил народный депутат нескольких созывов, Президент ВОО "Украинская аграрная конфедерация" Леонид Козаченко в эксклюзивном комментарии УНН.

Козаченко подчеркнул, что украинская аграрная наука имеет глубокие исторические корни и важна как в условиях настоящего, так и для будущего Украины.

Был случай, в начале 2000-х годов я участвовал на съезде фермеров в Канаде. В один из рабочих дней ко мне подошли два их ученых и выразили благодарность за то, что уже более 100 лет, как первая украинская пшеница появилась в Канаде. Они не только за эту первую зернышко благодарили, но и за то, что очень много украинцев приезжали и учили их выращивать хлеб и другую сельскохозяйственную продукцию − поделился эксперт.

По словам Козаченко, Украина была и остается одним из мировых лидеров в селекции растений и животных, но ситуация за последние годы существенно ухудшилась. В частности, почти 80% семян кукурузы и подсолнечника, которые используются в Украине, являются импортными. Чтобы восстанавливать положительную динамику, развивать исследовательские направления и вести научную работу, нужны соответствующие ресурсы, в частности, земельные.

"Земля НААН используется для научных целей − для селекции, для работы институтов техники, животноводства, садоводства, картофелеводства и т.д. (…) Это не просто надо сохранять, а постоянно приумножать, достигать новых показателей, потому что генетический потенциал − тот, который имеют и растения, и животные − существенно влияет на конечный результат, когда мы производим эту продукцию, а затем ее собираем и потребляем", − подчеркнул Козаченко.

По словам эксперта, если ФГИУ имел предостережения или риски по использованию земель НААН, то нужно было в диалоговой форме обсуждать соответствующие вопросы. Он убежден, что минимум 200 тыс. га площади должны остаться в распоряжении научных учреждений, ведь изъятие 135 тыс. га может остановить развитие важных исследовательских программ. Отметим, что сейчас НААН использует 276,7 тыс. га земли, в том числе 217 тыс. га пашни.

Кроме того, Козаченко напомнил, что Украина до сих пор удерживает лидерские позиции в сфере семеноводства конопли, что требует сохранения научной базы.

"Мы должны защитить эти земли − это не просто гектары, это инвестиция в нашу национальную продовольственную безопасность и научную независимость", − резюмировал эксперт.

Напомним

НААН оказалась в противостоянии с ФГИУ, который инициировал передачу более 135 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в пользовании научных учреждений и предприятий Академии, в государственное предприятие "Резерв" − для дальнейшей сдачи их в аренду. Формальной причиной названо "неэффективное использование", однако фактически под угрозой оказывается уникальная научная инфраструктура, которая десятилетиями формировала инновационный потенциал украинского аграрного сектора. Отдельные исследования имеют цикл до 10-15 лет, а их результаты критически важны для сохранения национального суверенитета в сфере агропроизводства.

В то же время члены комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики видят серьезные угрозы для государства от хаотичного обезземеливания НААН. В результате заслушивания позиций сторон аграрный комитет Рады требует от Кабинета министров Украины не изымать государственные земельные участки, принадлежащие НААН, в пользу ФГИУ. Депутаты убеждены, что обезземеливание Академии будет иметь несколько серьезных негативных последствий для дальнейшего развития государства, в частности, сокращение рабочих мест, что приведет к социальной напряженности в условиях войны и подрыву продовольственной и экономической безопасности Украины.