$41.550.04
46.750.13
ukenru
Експерт Козаченко про аграрну науку: лідерство у селекції зберігається, але є ризики
Ексклюзив
08:49 • 906 перегляди

Експерт Козаченко про аграрну науку: лідерство у селекції зберігається, але є ризики

08:13 • 11237 перегляди

Євробачення 2025: де дивитися та як голосувати напередодні конкурсу

Ексклюзив
06:50 • 15094 перегляди

Легалізація криптовалют в Україні: що думають українці про таку ініціативу

Ексклюзив
06:38 • 22172 перегляди

71 річниця членства України в ЮНЕСКО: скільки українських об'єктів під підсиленим захистом організації

Ексклюзив
05:40 • 38862 перегляди

Тиждень трансформацій, емоційної глибини та неочікуваних змін: астрологічний прогноз на 12–18 травня

03:50 • 28609 перегляди

Британія збирає глав МЗС Європи для обговорення підтримки України

11 травня, 17:14 • 45273 перегляди

Ми очікуємо припинення вогню і особисто чекатиму на путіна в Туреччині - Зеленський

11 травня, 05:32 • 67688 перегляди

Трамп зробив заяву після відмови путіна почати перемир'я з 12 травня: подробиці

10 травня, 14:21 • 84298 перегляди

Макрон озвучив елементи стримування рф після початку перемир'я

10 травня, 10:49 • 98048 перегляди

Україна та союзники готові до повного припинення вогню з понеділка: лідери "коаліції охочих" та Зеленський провели розмову з Трампом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3м/с
41%
748мм
Популярнi новини

У рильську курської області уражено оперативний штаб зс рф - ЗМІ

11 травня, 23:48 • 29445 перегляди

рф готує угоду про капітуляцію України, основану на "стамбульських протоколах" 2022 року - ISW

12 травня, 00:56 • 25904 перегляди

У Києві рятувальники винесли з палаючої квартири кота та собаку

12 травня, 01:19 • 26967 перегляди

Над Україною за ніч збили 55 зі 108 ворожих дронів

05:48 • 22505 перегляди

10 років безкарності та згасання антикорупційного флагмана: що показав перший "щорічний" аудит НАБУ

07:00 • 24490 перегляди
Публікації

Євробачення 2025: де дивитися та як голосувати напередодні конкурсу

08:13 • 11266 перегляди

10 років безкарності та згасання антикорупційного флагмана: що показав перший "щорічний" аудит НАБУ

07:00 • 24812 перегляди

Тиждень трансформацій, емоційної глибини та неочікуваних змін: астрологічний прогноз на 12–18 травня
Ексклюзив

05:40 • 38885 перегляди

Що їсти у травні: сезонні продукти та прості рецепти

10 травня, 06:30 • 69622 перегляди

Безбар’єрність в умовах війни: що змінилося і чому інклюзія досі не працює на повну
Ексклюзив

9 травня, 11:02 • 177113 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Дональд Туск

Кейр Стармер

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Франція

Реклама
УНН Lite

Колишня Джоні Деппа вдруге стала мамою: акторка народила двійню

06:53 • 11236 перегляди

Лілі Коллінз повернулася до зйомок "Емілі в Парижі" з новонародженою донькою

11 травня, 12:16 • 23442 перегляди

У зіркових лелек Грицика та Одарки вилупилося п'яте пташеня

10 травня, 11:35 • 31271 перегляди

П’ять мотивуючих фільмів для саморозвитку: що подивитися вихідними

9 травня, 18:26 • 112251 перегляди

Спиляли легендарне дерево з фільму "Робін Гуд" у Британії: суд визнав винними двох чоловіків

9 травня, 15:40 • 60502 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Шахед-136

M142 HIMARS

M270 (РСЗВ)

IRIS-T

Експерт Козаченко про аграрну науку: лідерство у селекції зберігається, але є ризики

Київ • УНН

 • 860 перегляди

Експерт Козаченко застерігає, що відчуження земель НААН може зупинити важливі дослідження в селекції. Україні потрібно зберегти наукову базу для продовольчої безпеки.

Експерт Козаченко про аграрну науку: лідерство у селекції зберігається, але є ризики

Ініціатива Фонду державного майна України щодо відчуження 135 тис. га земель у Національної академії аграрних наук України може призвести до зупинки важливих наукових досліджень у сфері селекції та аграрного виробництва. Про це заявив народний депутат кількох скликань, Президент ВГО "Українська аграрна конфедерація" Леонід Козаченко в ексклюзивному коментарі УНН.

Козаченко наголосив, що українська аграрна наука має глибоке історичне коріння і важлива як в умовах сьогодення, так і для майбутнього України.

Був випадок, на початку 2000-х років я брав участь на з'їзді фермерів у Канаді. В один із робочих днів до мене підійшли два їхніх учених і висловили вдячність за те, що вже понад 100 років, як перша українська пшениця з’явилась у Канаді. Вони не лише за цю першу зернину дякували, а ще й за те, що дуже багато українців приїжджали і навчали їх вирощувати хліб та іншу сільськогосподарську продукцію

− поділився експерт.

За словами Козаченка, Україна була й залишається одним зі світових лідерів у селекції рослин і тварин, але ситуація за останні роки суттєво погіршилась. Зокрема, майже 80% насіння кукурудзи та соняшнику, яке використовується в Україні, є імпортним. Щоб відновлювати позитивну динаміку, розвивати дослідні напрями та вести наукову роботу потрібні відповідні ресурси, зокрема, земельні.

"Земля НААН використовується для наукових цілей − для селекції, для роботи інститутів техніки, тваринництва, садівництва, картоплярства тощо. (…) Це не просто треба зберігати, а постійно примножувати, досягати нових показників, тому що генетичний потенціал − той, який мають і рослини, і тварини − суттєво впливає на кінцевий результат, коли ми виробляємо цю продукцію, а потім її збираємо і споживаємо", − наголосив Козаченко.

За словами експерта, якщо ФДМУ мав перестороги чи ризики щодо використання земель НААН, то потрібно було в діалоговій формі обговорювати відповідні питання. Він переконаний, що щонайменше 200 тис. га площі мають залишитися у розпорядженні наукових установ, адже вилучення 135 тис. га може зупинити розвиток важливих дослідницьких програм. Зазначимо, що наразі НААН використовує 276,7 тис. га землі, у тому числі 217 тис. га ріллі.

Крім того, Козаченко нагадав, що Україна досі утримує лідерські позиції у сфері насінництва конопель, що вимагає збереження наукової бази.

"Ми маємо захистити ці землі − це не просто гектари, це інвестиція в нашу національну продовольчу безпеку та наукову незалежність", − резюмував експерт.

Нагадаємо

НААН опинилася у протистоянні з ФДМУ, який ініціював передачу понад 135 тис. га земель сільськогосподарського призначення, що перебувають у користуванні наукових установ та підприємств Академії, до державного підприємства "Резерв" − для подальшої здачі їх в оренду. Формальною причиною названо "неефективне використання", однак фактично під загрозою опиняється унікальна наукова інфраструктура, яка десятиліттями формувала інноваційний потенціал українського аграрного сектору. Окремі дослідження мають цикл до 10-15 років, а їхні результати є критично важливими для збереження національного суверенітету у сфері агровиробництва.

Водночас члени комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики вбачають серйозні загрози для держави від хаотичного обезземелення НААН. В результаті заслуховування позицій сторін аграрний комітет Ради вимагає від Кабінету міністрів України не вилучати державні земельні ділянки, що належать НААН, на користь ФДМУ. Депутати переконані, що обезземелення Академії матиме кілька серйозних негативних наслідків для подальшого розвитку держави, зокрема, скорочення  робочих місць, що призведе до соціальної напруги в умовах війни та підриву продовольчої  і економічної  безпеки України.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ЕкономікаАгроновини
Верховна Рада
Канада
Україна
Brent
$65.60
Bitcoin
$104,462.60
S&P 500
$5,664.27
Tesla
$297.16
Газ TTF
$35.78
Золото
$3,227.66
Ethereum
$2,552.42